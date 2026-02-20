Брокери отчитат 20% скок на наемите в София

Цените на недвижимите имоти у нас няма да отбележат спад през следващите месеци, а пазарът ще остане устойчив, въпреки сериозните увеличения през изминалата година. Тази прогноза направи заместник-председателят на Националното сдружение за недвижими имоти (НСНИ) Иван Семков, който очерта и нуждата от строга регулация в брокерската професия.

Динамика на пазара и ръст на наемите

Според анализа на НСНИ, изминалата година се е отличила с две различни фази. Първите девет месеца са преминали под знака на силен растеж, стимулиран от очакванията за приемане на еврото, докато в последното тримесечие се е наблюдавало известно успокоение. Въпреки това, данните за София сочат категорично покачване – ръст на цените от 15 процента и увеличение на наемите с около 20 процента, достигайки средно 600 евро за двустаен апартамент.

Иван Семков, цитиран от "Дарик Радио", обяснява високата активност на пазара със специфичната народопсихология на българина, за когото притежанието на собствено жилище е основен приоритет. "Продължаваме обаче да имаме по-голяма достъпност до имотите в сравнение със страни като Германия", посочва експертът, допълвайки, че задържането на ниските лихвени проценти по ипотечните кредити остава ключов стимул за купувачите.

Регулация и професионални стандарти

Основен акцент за бранша през тази година ще бъде повишаването на квалификацията на посредниците. От Националното сдружение за недвижими имоти отдавна настояват за приемането на специален закон за брокерската професия. Подобна законодателна рамка би регулирала дейността на участниците на пазара и би въвела задължителен национален регистър.

Вписването в този регистър ще гарантира, че брокерите са приели и спазват етичния кодекс на НСНИ. Според представителя на организацията, професионалистите срещат все повече трудности, включително и заради факта, че архивът на Агенцията по вписванията вече не е публично достъпен. "Работата на брокера следва да приключи, когато клиентът влезе във владение на имота", обобщава Семков.

Очаква се проблемите и регулациите в сектора да бъдат детайлно обсъдени на предстоящите специализирани браншови срещи, които ще се проведат в Пловдив и София съответно на 10 и 12 март.

