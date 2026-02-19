Пълна загадка: Забъркаха "Петрохан" с убийството на...

Случаят с мистериозната смърт на шестима мъже край „Петрохан“ и връх Околчица придоби неочакван международен контекст, след като ливанската телевизия Al Mashhad включи кадри от българската трагедия в свой репортаж за израелското разузнаване Мосад.

В материал, посветен на ликвидирането на лидера на „Хизбула“ Хасан Насрала, арабската медия използва отрязък от момента, в който Ивайло Калушев се сбогува със своите приятели пред хижа „Петрохан“ – кадри, които станаха публично известни у нас след откриването на телата на мъжете в началото на февруари.

За странното съвпадение сигнализира експертът по Близкия изток Мохамед Халаф, който подчерта пред Actualno.com, че появата на тези специфични лица в контекста на убийството на Насрала остава пълна загадка.

Според репортажа на Al Mashhad, неидентифициран ливански гражданин е предал на израелските служби координатите на Насрала, след което е пристигнал в България, за да получи хонорар от 4000 долара.

Той постави под въпрос каква е връзката между двете събития и дали групата на Ивайло Калушев има някакво отношение към логистиката на Мосад на българска територия.

Тази нова следа се появява на фона на официалната версия на българските разследващи от 18 февруари, според която става въпрос за тройно самоубийство в хижата и последвали убийства и самоубийство в кемпер край Околчица.

Намесата на името на България в шпионската сага около „Хизбула“ – особено след предишните случаи с взривените пейджъри – добавя нови въпроси в сложната плетеница.

Остават неизяснени самоличността на споменатия „Мартин“, причината разплащането да се случи именно у нас и дали международният елемент променя досегашните заключения на властите за фаталния край на шестимата българи.

