Предупреждение за жителите на наш град! Каква е опасността

Жителите на Елхово са предупредени за очаквано покачване на нивото на река Тунджа тази вечер.

Информацията е изпратена до местната власт с писмо от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, информира БНТ.

Според прогнозата на системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа към Национален институт по метеорология и хидрология се очаква около 22:00 часа водното ниво в района на града да достигне оранжевия праг на предупреждение.

От община Елхово призовават гражданите да спазват безопасно отстояние от коритото на реката и да не навлизат в ниските и заливни терени. При необходимост следва да бъдат изведени своевременно хора, животни, моторни превозни средства, строителна техника и друго имущество от участъците в близост до речното корито.

Местната власт следи обстановката и е в готовност за реакция при евентуално усложняване на ситуацията.

Гражданите ще бъдат своевременно информирани при промяна на нивата на реката.

