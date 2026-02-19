Цените прогонват и българите към чужди ски курорти

Българският зимен туризъм влиза в сезона с добри снежни условия, но с нарастващи ценови предизвикателства. Разликата в цените спрямо Австрия и Италия се стопява, което поставя под въпрос конкурентоспособността на родните курорти. Пазарите се пренареждат, а липсата на стратегия за алтернативни форми на туризъм задълбочава риска. Технологиите и изкуственият интелект променят модела на работа в сектора, докато недостигът на кадри остава критичен. Това каза Димитър Попов, основател и управител Penguin Travel, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

Зимният туристически сезон се развива стабилно благодарение на добрите снежни условия, но цените вече поставят под напрежение конкурентоспособността на България.

Димитър Попов отбелязва, че „темповете на поскъпване у нас са много по-високи“ и че разликата в цените на лифт картите спрямо Италия и Австрия е минимална. Според него това заличава дългогодишното предимство на страната като по-достъпна дестинация.

„Темповете на поскъпване в България са много по-високи и разликата с Алпите вече е минимална. Дълги години хората казваха, че може да не е толкова хубаво, но поне е евтино. Това поне евтино вече лека полека изчезва. Когато лифт картата в Италия е 64–70 евро, а в Банско е 59, качеството започва да тежи повече от цената.“

Попов подчерта, че България продължава да неглижира потенциала на културния, градския и планинския туризъм.

Той припомня, че в Словения „летният сезон е най-силният“, докато у нас липсва устойчива стратегия за развитие извън зимата. По думите му прекомерното строителство в курортите е довело до загуба на автентичност и до затруднения в поддържането на качествен туристически продукт.

Според Попов интересът от Гърция и Турция остава стабилен заради близостта, но в Сърбия и Румъния вече се наблюдава засилен интерес към Австрия и други европейски курорти.

Той коментира, че при липса на сняг туристите, които пътуват със собствен транспорт, „просто няма да дойдат“, докато чартърните туристи са по-склонни да запазят резервациите си.

"При липса на сняг туристите със собствен транспорт просто няма да дойдат, защото могат да анулират без такса. Така губим най-големия си пазарен сегмент.“

Попов смята, че AI ще трансформира туроператорската дейност, тъй като „изкуственият интелект ще свърши цялата работа“ при пакетните резервации.

„Изкуственият интелект ще свърши цялата работа при стандартните пакетни резервации. Консултантската услуга, която туроператорите предлагат, ще бъде заменена и това ще затрудни много от тях. Клиентът вече може сам да си извади информацията и дори да си направи беседата през телефона. В този смисъл само специализираните услуги ще имат бъдеще.“

Това ще засегне консултантските услуги и ще измести част от традиционните посредници.

В същото време недостигът на кадри остава сериозен проблем, който според него може да бъде смекчен само чрез облекчаване на процедурите за работни визи.

Подготовката за пролетно-летния сезон е започнала, но Попов предупреждава за спад от около 30% на германския пазар.

Той определя това като „катастрофа за някои хотелиери“ и посочва, че липсата на дългосрочна визия е сред причините за влошената ситуация.

