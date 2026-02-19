Синът на изчезналия капитан! Влязоха да ловят акула

Възобновиха издирването на изчезналия кораб с трима души на борда. Във втория ден на операцията се включиха и десетки доброволци от цялата страна.

Сигналът на изчезналия риболовен кораб е засечен последно вчера около 8:30 часа сутринта на три морски мили от Маслен нос.

Екип на bTV разговаря със сина на 57-годишния капитан Христо Спасов и брат на 25-годишното момче, което е на борда. По думите му та са влезли в морето за улов на акула, надява се на чудо.

„Баща ми каквото реши, това прави. Баща ми е един от най-опитните капитани – за него хубаво, лошо време няма, газ и вътре. Брат ми работи 7 години с него“, каза още Християн Спасов.

