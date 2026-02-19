Посолството на САЩ с разяснения за 10-те военни самолета в София

На Терминал 1 на летището в София "Васил Левски" в момента има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Това написа в профила си във фейсбук дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и публикува снимка. В поста си анализаторът изказва предположение, че цялата техника е на път за Иран.

"Явно там ще става много горещо много скоро", коментира той с намек за очакваната атака на САЩ и Израел срещу Иран.

България оказва подкрепа на Съединените щати с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA). Това се посочва в позиция на Посолството на САЩ в България, изпратена до bTV.

От дипломатическата мисия уточняват, че страната ни съдейства за предварително разполагане на въздухоплавателни средства и оборудване за летищна поддръжка, в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане.

Струпването на самолети се тълкуваше във връзка с Иран, защото по-рано се заговори, че САЩ са готови да нанесат удар по Иран още този уикенд, въпреки че президентът Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение дали ще разреши подобни действия, съобщават източници, запознати с въпроса, пред CNN.

Белият дом е бил информиран, че армията може да е готова за атака до уикенда, след значително струпване на въздушни и морски сили в Близкия изток през последните дни, според източниците. Един от тях обаче предупреди, че Тръмп е обсъждал както "за", така и "против" военни действия, като е консултирал съветници и съюзници относно най-добрия курс на действие.

Висши служители по националната сигурност на администрацията се срещнаха в Белия дом, за да обсъдят ситуацията в Иран. Тръмп беше информиран от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп, за техните индиректни разговори с Иран, проведени ден по-рано. Все още не е ясно дали Тръмп ще вземе решение до уикенда.



