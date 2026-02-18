Свят

Исторически процес! Съдят Фесйбук

Довел до пристрастяване и депресии у потребители

18 фев 26 | 23:10
Според адвокат на един от ищците социалните платформи са довели до пристрастяване при някои от по-младите потребители, както и до вторични симптоми като депресия и тревожни мисли.

Зукърбърг многократно е говорил пред Конгреса за безопасността на Facebook, но за първи път ще коментира колко безопасно е използването му от младежи пред съдебно жури, съобщава Bulgaria ON AIR.

