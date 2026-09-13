Исторически процес! Съдят Фесйбук
Довел до пристрастяване и депресии у потребители
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Довел до пристрастяване и депресии у потребители
Тръгва филм за драмата в живота му
Една определена зависимост се превръща в бича на века
Наркотикът е изумил учените заради зависимостта, която предизвиква
Алгоритъмът е създаден така, че децата да остават с часове в платформата
Разкри към какво е пристрастена
Учени установиха колко често посягаме към устройството си без причина
Пристрастените любители на кафето са далеч по-чувствителни
Ценях грешните неща в бизнеса, признава певецът
Мобилните телефони са голям напредък, но не се пристрастявайте към тях, призова младите хора Франциск
Много от тях действат на мозъка като наркотиците
Скандалните разкрития на личния лекар на поп краля разтърсиха световните медии Той ужасно се срамуваше от мазолите по краката си и заради тях никога...
Време е да разберете кога прекалявате и как да се избавите от обсебването Има ли живот след любовта, питаше Шер в знаменития си хит. Днес обаче въпро...
Тенеси. Крис Сейвиър, 36-годишен мъж от Тенеси, до такава степен станал зависим от порно филми, че жена му взела децата и го напуснала. Затова той под...