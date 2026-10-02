Пеевски за полетите: Ако има 36 фактури за 36 мои полета,ще си подам оставката. Ако не е вярно,Радев да я подаде или да уволни Демерджиев

Въпросът е днес да се викне министър Демерджиев и да се разбере - той ли лъже само, или вече лъже и премиерът. Това заяви в кулоарите на Народното събрание лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Повод за коментара му са твърдения на премиера Румен Радев, свързани с обществените поръчки за мантинели и спекулациите за връзки с полетите на лидера на ДПС.

"Едно ви заявявам - 36 фактури за 36 мои полета, платени от тази фирма "Сепктрум", която цитират, е невъзможно да съществуват. Предлагам следното на Радев - ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма "Спектрум", аз си подавам оставката като лидер на ДПС. Ако няма - той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев", призова Пеевски.

"Очаквам те да покажат днес тези 36 фактури за 36 полета, които са платени от фирма "Спектрум". Изчакайте го премиера, тук е, да си викне министъра, да разберем кой лъже. Лъжат двамата или лъже само министърът. Тези фактури е невъзможно да съществуват", категоричен е лидерът на ДПС.

"Невъзможно е, защото всичко е платено от мен и моето семейство. Те трябва да покажат документи. Аз нямам на никого какво да доказвам. Трябва да доказват тези, които ме обвиняват. Проверете всички декларации на мен и на семейството ми. Парите ги имаме от абсолютно легитимна дейност, която е в Търговския регистър. Очаквам отговори от премиера", заключи той.