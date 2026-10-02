Бомба от Пулев! България предлага Бургас на „Райнметал“ за нов завод

България е предложила нов терен край Бургас за инвестиционните намерения на германския отбранителен гигант „Райнметал“, като правителството настоява проектът да донесе не само производство, но и пълен технологичен трансфер и висококачествени работни места. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на парламентарния блицконтрол. По думите му разговорите с германската компания продължават „с пълна сила“, а на масата вече са и допълнителни инвестиции в сателитни технологии, дронове, антидронови системи и транспортна техника.

Новият терен е край Бургас

Пулев съобщи, че при последната среща с делегация на „Райнметал“ е била обсъдена и нова възможна локация за част от инвестицията. Предложеният терен е собственост на Министерството на отбраната и се намира в близост до Бургас.

„Обсъдихме и предложихме нов терен, който е в близост до Бургас. Той е собственост на Министерството на отбраната, има цялата нужна прилежаща инфраструктура, така че да може в по-спешен порядък там да направим това висококачествено производство“, заяви Пулев.

Правителството възнамерява да осигури пълна административна подкрепа за проекта. По думите на икономическия министър обектът ще бъде обявен за такъв от националната сигурност и с национално значение, което трябва да позволи по-бързо преминаване през административните процедури.

България иска пълен технологичен трансфер

Пулев постави силен акцент върху условията, при които България иска да развива партньорството с „Райнметал“. Според него една от основните цели е страната да не остане единствено производствена база, а да получи технологии и ноу-хау, които да останат в българската индустрия.

„Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ“, заяви вицепремиерът.

Той припомни, че при по-ранния етап на проекта правителството е установило проблеми, които според него не са защитавали достатъчно българския интерес. Още през лятото Пулев посочи като важни теми участието на български поддоставчици, лицензионните условия и техническата пригодност на първоначално обсъжданите терени.

Не само барут - още три инвестиционни посоки

Преговорите вече не се ограничават единствено до проекта за производство на барут. Българската страна е разгледала по-широкото портфолио на „Райнметал“ и е очертала три възможни допълнителни или алтернативни инвестиционни направления.

Едното е свързано със сателитни технологии, които могат да бъдат използвани и в изграждащия се високотехнологичен и космически център в „Доброславци“. Другото направление включва дронове и антидронови системи - сектор, който придобива все по-голямо значение за съвременната отбранителна индустрия.

Третата възможност е свързана с логистични и транспортни средства. Според Пулев подобно производство може да даде нова реализация и на български специалисти от автомобилната индустрия.

„Говорим тук за три основни, алтернативни и допълнителни инвестиции, като ще изберем една от тях вече в консултация с „Райнметал“, каза икономическият министър.

Германия остава ключов партньор

Пулев подчерта, че разговорите с „Райнметал“ се развиват и на фона на силните икономически отношения между България и Германия. Той определи германската компания като един от водещите технологични и индустриални играчи в световната отбранителна индустрия, а Германия - като един от най-важните външнотърговски и инвестиционни партньори на България.

„Продължаваме с пълна сила активното структуриране на инвестиционното намерение с „Райнметал“, заяви вицепремиерът.

Този месец Пулев ще направи и ответна визита в Германия, където разговорите по бъдещите инвестиции трябва да продължат. Основните теми остават конкретната локация, технологичният трансфер, включването на български компании и специалисти и изборът на допълнително направление извън производството на барут.