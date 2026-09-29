Нов инвестиционен модел за България. Пулев подписа ключов меморандум с ЕБВР

България прави нова стъпка към по-широко използване на частния капитал за модернизация на инфраструктурата. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и вицепрезидентът на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Марк Боумън подписаха меморандум за създаване на механизъм за подготовка на публично-частни партньорства. Идеята е държавният и европейският ресурс да бъдат комбинирани с частно финансиране за проекти в енергетиката, индустриалните зони, транспорта и друга стратегическа инфраструктура. Ходът идва паралелно с подготовката на нова законодателна рамка за публично-частните партньорства.

Частният капитал влиза в големите проекти

„ЕБВР е златният стандарт в международното финансиране и в областта на банките за развитие. Целта ни е публично-частните партньорства да се превърнат в инструмент за модернизация на инфраструктурата и за мобилизиране на допълнителен частен ресурс“, заяви Пулев.

Меморандумът е поредна стъпка в разширяването на сътрудничеството между България и ЕБВР. Още през август Министерството на икономиката и банката обсъдиха новия проект на Закон за публично-частните партньорства и механизми за подготовка на стратегически инвестиционни проекти. Сега партньорството преминава към конкретен механизъм, чрез който такива проекти да бъдат структурирани така, че да могат да привличат частни инвеститори.

ЕБВР ще подпомага подготовката на предпроектни проучвания, анализи за осъществимост и разпределението на рисковете между публичната и частната страна. Целта е още преди търсенето на инвеститор проектите да бъдат финансово и технически подготвени и да могат да комбинират частен капитал със средства от Европейския съюз.

Енергетика, транспорт и индустриални зони

„Искаме да имаме активна роля в модернизацията на инфраструктурата в страната чрез публично-частни партньорства. Вярваме, че това е пътят напред“, заяви Пулев.

Сред областите, към които ще бъде насочен новият подход, са енергетиката, транспортната инфраструктура, индустриалните зони и други стратегически проекти. Логиката е част от необходимите инвестиции да не зависят единствено от държавния бюджет или европейските програми, а към тях да бъде привлечен и частен ресурс.

Това поставя и сериозен въпрос за начина, по който ще бъдат разпределяни рисковете между държавата и инвеститорите. Именно тук ЕБВР трябва да има ключова роля с опита си в структурирането на сложни инфраструктурни и инвестиционни проекти.

„Доброславци“ като първи голям тест

Като пример за проект с потенциал за развитие по този модел Пулев посочи Индустриалната зона „Доброславци“. Правителството вече обяви намерение за прилагане на публично-частно партньорство там с цел ускоряване на развитието на зоната и привличане на компании от индустрии с висока добавена стойност.

„Това е пример как чрез правилното структуриране, съчетаването на публичен ресурс и частен капитал и привличането на стратегически инвеститори можем да създадем нови възможности за високотехнологичната индустрия и за развитието на региона“, заяви вицепремиерът.

По думите му вече са набелязани и други перспективни индустриални зони, които се нуждаят от увеличаване на капацитета. Правителството проучва как за този процес могат да бъдат използвани различни европейски инструменти и безвъзмездно финансиране, комбинирани с частни инвестиции.

Нов закон трябва да отвори пътя

Паралелно с финансовия механизъм правителството подготвя и нова законодателна рамка за публично-частните партньорства. Според Пулев тя вече преминава през финалния етап на обществените консултации и трябва да създаде по-предвидима среда за държавата, общините и инвеститорите.

„Целта е да бъде създадена конкурентна, предвидима и балансирана среда за реализация на публично-частни проекти, която едновременно да защитава обществения интерес и да създава условия за мобилизиране на частен капитал“, посочи икономическият министър.

Залогът е значителен, защото моделът трябва да намери баланс между ускоряването на инвестициите и защитата на публичния интерес. При публично-частните партньорства ключово значение имат не само размерът на привлечения капитал, но и условията, при които частният партньор поема инвестиционния и оперативния риск, както и дългосрочните ангажименти на държавата.

От своя страна вицепрезидентът на ЕБВР Марк Боумън определи публично-частните партньорства като ефективен модел за привличане на частни инвестиции в инфраструктурата и подчерта значението на централизирания подход при подготовката на повече проекти.

„Вярваме, че това е отличен начин да привлечем така необходимите частни инвестиции в инфраструктурата тук, в България“, заяви Боумън.