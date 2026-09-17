Златни инвестиции! Милиарди потичат към две общини

Индустриалната зона Калояново се утвърждава като ключова част от Тракия икономическа зона (ТИЗ) – най-силният индустриален клъстер в България, който обединява над 200 компании и е привлякъл повече от 3,5 милиарда евро инвестиции в пловдивския регион. Разположена между Калояново, Стряма и Раковски, територията се превърна в магнит за секторите машиностроене, металургия, производство на автомобилни компоненти и логистика.

В Калояново оперира заводът на германската компания KITTNER Anlagen und Maschinenbau, специализирана в изработката на индустриални машини, метални конструкции и оборудване за хранително-вкусовата промишленост, информира Plovdiv24.bg. В непосредствена близост, на територията на Стряма, работи Заводът за бетонови елементи. Той обслужва строителството и инфраструктурните проекти в целия регион и се явява ключов поддоставчик за големите предприятия в Раковски и Пловдив.

Зоната е пряко свързана с големите индустриални платформи в Раковски. Там развиват дейност международни компании като Liebherr, Mondi, Brunata, William Hughes, BHTC и Schaeffler. Тези предприятия функционират в рамките на един и същ индустриален коридор и в синергия с обектите в Калояново, което оформя стабилна мрежа от логистични партньори и поддоставчици.

Разрастването на Тракия икономическа зона продължава с изграждането на нови предприятия от инвеститори от Япония, Китай, Германия и България. Сред тях е и японската компания Tri-Wall България. Настоящото разширяване обхваща и зоната в Калояново. Новите вложения носят със себе си модерни технологии, автоматизация, инженерни позиции и нови работни места, осигурявайки на по-малките населени места достъп до европейски стандарти на производство и управление.

Данните на Института за пазарна икономика показват, че средните брутни възнаграждения в региона надхвърлят 1000 евро. Общините с развита индустриална база са сред най-високоплатените в Пловдивска област. Тези стойности превишават средните нива за страната и покачват стандарта на живот в района.

Индустриалната зона Калояново продължава да развива производствените си мощности като интегрална част от Тракия икономическа зона и националната икономика.