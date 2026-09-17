Инфлацията пак тръгна нагоре. България е сред най-скъпите в еврозоната

Инфлацията в България отново натисна нагоре през август и върна страната сред държавите с най-бързо поскъпване в еврозоната. По хармонизирания индекс, който позволява сравнение между страните в ЕС, годишната инфлация у нас е 5% при 4,4% през юли. Средното за еврозоната е 3,2%, което означава, че цените в България растат чувствително по-бързо. Само Литва и Кипър отчитат по-висока инфлация.

След два по-спокойни месеца - ново ускорение

Август прекъсна кратката тенденция на успокояване. През април хармонизираната инфлация в България беше 6%, през май стигна 6,3%, след което намаля до 5,2% през юни и 4,4% през юли. Сега отново се връща нагоре до 5%. Преди година, през август 2025 г., показателят беше 3,5%.

На месечна база картината също показва осезаемо поскъпване. Само през август цените у нас са нараснали с 0,8% по хармонизирания индекс, докато за еврозоната увеличението е 0,4%.

Това на практика означава, че не става дума само за сравнение с по-ниската база отпреди година - цените продължават да се качват и спрямо предходния месец.

Само две държави са пред България

Сред страните в еврозоната най-висока годишна инфлация през август отчита Литва - 5,6%, следвана от Кипър с 5,2%. България е непосредствено след тях с 5%.

В другия край на таблицата е Естония с едва 1,3%, следвана от Малта с 2% и Финландия с 2,4%.

Разликата е значителна. Българската инфлация е с 1,8 процентни пункта над средната за еврозоната, което е важен сигнал за домакинствата - доходите трябва да растат поне със сходно темпо, за да не се губи покупателна способност.

Енергията пак натиска цените

И в еврозоната инфлацията се ускорява - от 2,9% през юли до 3,2% през август. Най-голям принос за това имат услугите и енергията. Услугите добавят 1,43 процентни пункта към общата инфлация, а енергията - 1,29 пункта. Следват неенергийните промишлени стоки с 0,30 пункта и храните, алкохолът и тютюневите изделия с 0,22 пункта.

Точно енергията е важният фактор в момента, защото по-скъпите горива и ток лесно се прехвърлят върху транспорта, производството и крайната цена на редица стоки и услуги.

И големите икономики усещат поскъпването

Инфлацията се ускорява и в най-големите икономики от еврозоната. В Германия тя е 2,9% при 2,8% през юли, във Франция - 2,6% при 2,4%, а в Италия достига 3,2% след 2,9% месец по-рано.

По-силен скок има в Испания - от 3,9% през юли до 4,6% през август.

Така натискът върху цените не е само български проблем, но у нас той остава по-силен от средния за еврозоната.

България е четвърта в целия ЕС

Ако погледнем всички 27 държави от Европейския съюз, България е на четвърто място по годишна инфлация. Пред нея са Румъния с 6,3%, Литва с 5,6% и Кипър с 5,2%.

Най-ниското поскъпване в ЕС е отчетено в Швеция - само 0,3%, следвана от Естония с 1,3% и Чехия с 1,5%. В 20 държави инфлацията се е ускорила спрямо юли, в шест е намаляла, а в една е останала без промяна.

Защо НСИ дава 5,1%, а Евростат - 5%

Двете числа не си противоречат. НСИ измерва инфлацията и чрез националния индекс на потребителските цени, който показва 5,1% годишно поскъпване през август. По този индекс месечната инфлация е 0,6%.

Евростат използва хармонизирания индекс на потребителските цени - ХИПЦ, изчисляван по обща методика за всички страни в ЕС. Именно по него българската инфлация е 5% на годишна и 0,8% на месечна база. НСИ потвърждава същите стойности за ХИПЦ.

При националния индекс най-сериозно през август поскъпва транспортът - с 5,5% само за месец. Ръст има още при личните грижи, ресторантите и хотелите, алкохола и тютюневите изделия. В същото време храните и безалкохолните напитки като цяло отбелязват лек месечен спад от 0,1%.

Така голямата картина за август е ясна - след краткото успокояване през лятото ценовият натиск отново се засилва, а България остава сред държавите в Европа, в които инфлацията се усеща най-силно.