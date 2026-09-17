Съседите режат цените. Над 1700 стоки вече са по-евтини

Гърция предприе мащабен опит да даде глътка въздух на домакинствата срещу високите разходи за живот. От 31 август над 1700 основни продукта се продават на по-ниски цени след споразумение между правителството, производители, доставчици и търговски вериги. При една обикновена кошница в Серес ефектът вече достига около 15% - продукти, стрували 25,68 евро, сега излизат 21,76 евро. Официалните гръцки данни показват, че в инициативата са включени 1740 продуктови кода, а средното понижение на цените е около 9,5%.

От млякото и месото до праха за пране

Националната инициатива за намаляване на цените обхваща голяма част от всекидневната потребителска кошница - мляко и млечни продукти, месо, яйца, хляб, брашно, ориз, макарони, бобови храни, олио, кафе, зърнени закуски, детски храни, памперси, препарати за пране и почистване и продукти за лична хигиена.

Гръцкото правителство съобщава, че намаленията са договорени като част от национална инициатива за подкрепа на семейния бюджет и ще бъдат прилагани в продължение на няколко месеца. В нея участват повече от 100 доставчици, 12 вериги супермаркети и три вериги за играчки и канцеларски материали.

Първоначалната договорка предвиждаше поевтиняване в около 30 основни категории, 19 от които са храни и напитки. Сред тях попадат говеждо, свинско и пилешко месо, мляко, кисело мляко, сирена, яйца, хляб, брашно, тестени изделия, ориз, бобови храни, зехтин, растителни масла, масло, кафе и редица други продукти.

Една кошница - близо 4 евро по-малко

Колко реално се усещат намаленията показва обикновено пазаруване в супермаркет в Серес. В кошницата на Силвия влизат олио, прясно краве мляко, яйца, картофи, макарони, мляно кафе и препарат за съдове - продукти, които присъстват в почти всяко домакинство.

След намаленията сметката е 21,76 евро. Преди инициативата същата кошница е струвала 25,68 евро. Спестяването е 3,92 евро, или около 15%.

„Да ви кажа истината, тук има храна и за бедните, има и за богатите. А пък евтиното е с добро качество. Храната е много качествена и вкусна. Взех един пакет картофи, а вторият е подарък. Много съм доволна. Усеща се, че сега цените са много по-ниски отпреди“, разказва Силвия.

Официалните данни показват, че ефектът не е еднакъв при всички продукти. Средното намаление е около 9,5%, но един от всеки пет включени продуктови кода е с двуцифрено понижение. При отделни стоки поевтиняването достига значително по-високи стойности.

Зърнени закуски с над 30% надолу

В проверения супермаркет стотици продукти носят специалното обозначение на Националната инициатива за намаляване на цените. При някои зърнени закуски отстъпките достигат 33%, а при прясното месо - до 28%.

„За нас в този момент е добре, защото и 50 цента да са, и едно евро да е, е по-добре, защото можем да изберем по-ниската цена“, казва пенсионерът Йорго.

В друг магазин почти целият щанд с тестени изделия предлага продукти с нови, по-ниски цени.

„Цените в Гърция в момента са много ниски в сравнение с преди. В супермаркета цените са по-ниски на ежедневните продукти като мляко и хляб. За едно семейство е много добре“, коментира Апостолис.

Гръцката държавна телевизия ЕРТ съобщава, че списъкът е достигнал 1740 продукта още в началото на инициативата, а властите оставят възможност към него да бъдат добавяни нови стоки.

Сега имаме въздух

Ефектът не се усеща само в семейната кухня. За ресторантите олиото, млечните продукти, месото и зеленчуците са сред основните текущи разходи и всяко понижение на цените намалява натиска върху бизнеса.

„Преди цените на продуктите бяха толкова високи, че ние не можехме да платим за всичко, беше твърде скъпо. А сега, с намалението, ни е по-леко“, казва собственикът на таверна Йорго Хамас.

По думите му по-ниските разходи дават възможност и на заведенията да задържат цените към клиентите. „Сега имаме въздух и спокойно работим без напрежение, държим ниски цени и клиентите също са доволни“, допълва той.

Намаления и за учениците

С началото на учебната година инициативата излезе и извън хранителните магазини. Ученически пособия също се продават с намаления, като в отделни книжарници те са между 10 и 15% и ще останат в сила до края на септември.

„Всичко това го правим за семействата, за да им се облекчи бюджетът, защото този месец учениците започват училище и знаем колко им е трудно“, казва Маринела, собственик на книжарница. Тя посочва и друг ефект - по-ниските цени привличат повече клиенти, което помага и на самите търговци.

Още преди старта на инициативата гръцкото правителство отчете 300 продукта за училище, включени в схемата, а списъкът остана отворен за допълване.

Държавата обещава и проверки

Гръцките власти представят инициативата не като административно замразяване на всички цени, а като договорено участие на производители, доставчици и търговски вериги. Контролът се извършва от Независимия орган за надзор на пазара и защита на потребителите.

Министърът на развитието Такис Теодорикакос заяви при старта, че мярката трябва да даде „глътка въздух“ на домакинствата, които са под натиска на високата цена на живота. Правителството подчертава, че инициативата няма да замени контрола върху пазара и че ценовото развитие ще продължи да бъде наблюдавано.

Мярката идва след години на силен инфлационен натиск върху гръцките потребители. Именно затова успехът й няма да се измерва само с броя на етикетите с намаление, а с това дали по-ниските стойности ще се задържат достатъчно дълго и ще обхванат продуктите, които хората действително купуват всеки ден.

Засега обаче първият ефект вече се вижда на касата. При кошница от седем обичайни продукта спестяването от близо 4 евро може да изглежда малко при еднократно пазаруване, но при няколко посещения седмично и семейство с по-голяма кошница разликата започва да се натрупва.

Докато в Гърция 1740 продукта вече са част от националната инициатива за по-ниски цени, в България продължава „Кошница с грижа“. Тази седмица в една от големите търговски вериги тя включва 32 основни продукта.