Петролният удар стигна Русия. Рафинериите дърпат добива надолу
Около 10% от заводите са в ремонт, а Москва харчи все повече за защита на енергийната инфраструктура
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Около 10% от заводите са в ремонт, а Москва харчи все повече за защита на енергийната инфраструктура
Вицепремиерът Александър Пулев обяви, че държавата започва конкретен преглед на режимите, които бавят индустрията и хората
Човечеството не може да увеличава числеността си безкрайно, казват те
Регистрираните случаи падат от 1385 през 2023 г. до 1102 през 2025 г., а кампания ще учи гражданите как да пазят домовете си
На практика простата годишна лихва запазва нивото си
Намаляват драстично присъдата на Кристина Дунчева
Промените в Закона за висше образование ще бъдат приети до края на юли
Като причина за това решение се посочват "прекомерните такси"
Ходът бе очакван от анализаторите, макар някои от тях да залагаха на по-голямо понижение
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С колко е намаляло населението?
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Специален анализ разкри неочаквана тенденция
Енергиен експерт се произнесе
Броят на смъртните случаи се е увеличил повече от два пъти до 11,1 милиона
Ритуалът тръгва от Франция през 2018 година
Държавната хазна започна да закъсва с постъпленията от най-големия си източник на приходи
Намаляване на въглеродните емисии, опазване на водните ресурси и околната среда
За 10 години сме намалели с над половин милион
Редуцирането да е от три работни заплати да стане на една средна брутна бюджетна заплата, или 1570 лева, е предложението на „Изправи се БГ! Ние идваме...