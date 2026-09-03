Петролният удар стигна Русия. Рафинериите дърпат добива надолу

Русия очаква лек спад на добива на петрол през 2026 г., след като част от рафинериите в страната работят под капацитета си заради непланирани ремонти. Това призна вицепремиерът Александър Новак на Източния икономически форум във Владивосток.

Износът на суров петрол обаче остава стабилен, а руската морска експортна инфраструктура се използва максимално, увери той. Последната правителствена прогноза, видяна от Ройтерс, сочи много по-сериозна промяна - производството може да падне до най-ниското си равнище от 2009 г. насам.

Добивът вече е под прогнозата

„В момента наблюдаваме частичен спад в обемите на производство в сравнение с прогнозираните числа, отчасти поради недоизползване на петролните рафинерии в резултат на непланирана поддръжка“, заяви Новак.

Той уточни, че според Москва понижението е временно. С връщането на рафинериите към нормална работа добивът отново трябва да започне да се увеличава.

Думите му идват само два дни след като бе съобщено за сериозна ревизия на официалните руски прогнози. В проект на икономическото министерство производството на суров петрол през 2026 г. е намалено със 17,2 млн. тона спрямо по-ранните очаквания - до 494,2 млн. тона, или около 9,88 млн. барела дневно. Ако прогнозата се реализира, това ще бъде най-ниското годишно производство в Русия от 2009 г. насам.

Прогнозите за периода 2026-2029 г. също са понижени с между 16 и 20 млн. тона спрямо оценките от май. Окончателните числа трябва да бъдат одобрени до края на септември и ще бъдат използвани при подготовката на руския бюджет.

Около 10% от рафинериите са в ремонт

Само ден по-рано Новак съобщи, че около 10% от руските петролни рафинерии в момента са в ремонт. Част от плановите ремонти, първоначално предвидени за лятото, са били отложени, за да може производството на горива за вътрешния пазар да бъде максимално увеличено.

Руският вицепремиер призна и за увеличените разходи за защита на петролните предприятия след зачестилите атаки. „Такива усилия бяха засилени през последните няколко месеца, като се има предвид увеличената честота на атаките срещу петролните рафинерии“, заяви той. По думите му компаниите инвестират в пасивна защита и координират мерките си с Министерството на отбраната и Росгвардия.

Украйна засили ударите с дронове срещу руска енергийна инфраструктура през последните месеци. Ройтерс отбелязва, че атаките срещу рафинерии, складове и транспортни съоръжения са намалили производството на горива и са допринесли за недостиг на бензин на руския вътрешен пазар.

„Мога да потвърдя, че нашите заводи работят ускорено при всеки инцидент, който се случи. И компаниите със сигурност са заинтересовани да върнат заводите обратно в експлоатация дори по-бързо от планираните срокове за възстановяване“, каза Новак.

Русия вече удължи ограниченията върху износа на горива заради напрежението на вътрешния пазар. Забраната за износ на дизел е продължена до 30 септември, а ограниченията за бензина важат до края на януари 2027 г.

Износът на суров петрол остава стабилен

За разлика от преработката, Москва твърди, че износът на суров петрол продължава без съществено нарушение. „Износът е стабилен и всички мощности на нашата експортна инфраструктура, която през последните няколко години беше разширена в посока морски транспорт, се използват максимално“, заяви Новак.

Данните от международния пазар показват силно търсене на част от руските сортове в Азия. Китайската „Синопек“ например значително увеличи покупките на руски петрол през последните месеци, включително от сортовете ESPO, Sokol и Urals.

ОПЕК+ не готви ново рязане

Новак коментира и срещата на ОПЕК+, насрочена за неделя, 6 септември. По думите му в настоящата ситуация не се обсъжда ново намаляване на производствените квоти.

„При сегашната ситуация на пазара не става дума за съкращаване. Виждаме, че пазарът и без това е дефицитен. Затова през последните месеци взехме решения за увеличаване на квотите и производството“, заяви руският вицепремиер.

Ройтерс също съобщи, позовавайки се на източници от картела, че седемте основни държави в ОПЕК+ се очаква да запазят настоящата политика за производството през октомври. Групата вече приключи постепенното връщане на 1,65 млн. барела дневно от доброволните съкращения, въведени през 2023 г., като сега вниманието се насочва към производствените базови равнища за 2027 г.

Според Новак търсенето на петрол се възстановява, а държавите потребители отново попълват част от изчерпаните си търговски резерви. Реалното производство на някои членове на ОПЕК+ обаче продължава да изостава от квотите заради войните в Украйна и Близкия изток и проблемите с физическите доставки.