Петролът отстъпи, но Ормуз държи пазара на нокти

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия тази сутрин, след като пазарите отчетоха първи признаци за отслабване на последната военна ескалация между САЩ и Иран. Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,31 долара, или 1,32%, до 94,31 долара за барел към 09:00 часа българско време, а американският лек суров петрол загуби 1,09 долара, или 1,20%, до 89,92 долара.

Инвеститорите обаче продължават внимателно да следят Ормузкия проток, през който преминават огромни количества петрол от Близкия изток. Последната размяна на удари между Вашингтон и Техеран беше най-мащабната от юли насам, а войната навлезе в седмия си месец.

Цените се люшнаха рязко

Предходната борсова сесия показа колко чувствителен остава петролният пазар към всяка новина от региона. Котировките на Брента и американския лек суров петрол се движеха в широк диапазон - от поскъпване с до 2 долара за барел до спад с около 1 долар. И двата водещи сорта достигнаха най-високите си стойности от 24 юли, преди отново да тръгнат надолу. В сряда Брентът приключи сесията с ръст от около 1% на фона на новите американски и ирански удари.

Пазарният анализатор на Ай Джи Тони Сикамор посочи, че понижението е последвало първите признаци за затихване на последната ескалация. От около обяд в сряда не е имало потвърдена нова размяна на удари между двете страни.

Тръмп: Готови сме да ударим отново

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подновената американска военна кампания срещу Иран няма да продължи „твърде дълго“, но едновременно с това даде да се разбере, че Вашингтон е готов за нови атаки.

„Унищожихме цялото ново оборудване, което се опитаха да изградят по протежение на Ормузкия проток - част от него беше отбранително, а друга част - нападателно. Атаката снощи беше много мащабна и сме готови да проведем още една, когато пожелаем“, заяви Тръмп.

По думите му американските сили са поразили ирански радарни и ракетни системи, както и оборудване, свързано с възможности за поставяне на мини в района на протока. Американските военни потвърдиха, че при последната вълна са атакувани радарни системи, противовъздушна отбрана, ракетна инфраструктура и други военни цели.

Само четири танкера са преминали през Ормуз

Корабният трафик остава един от най-важните показатели за петролния пазар. Предварителни данни на компанията за анализ на корабоплаването „Кплер“ показват, че през Ормузкия проток са преминали само четири танкера със суров петрол. Това е значително под средната стойност от около 13 танкера за последните десет дни.

Иран междувременно добави още плавателни съдове към списъка на корабите, които според властите не спазват въведените изисквания. Те могат да бъдат глобявани, задържани или конфискувани при опит да преминат през стратегическия воден път.

Напрежението около корабоплаването се повиши допълнително, след като тази седмица два супертанкера, превозващи саудитски петрол, бяха поразени от неизвестни снаряди в Ормузкия проток. Саудитска Арабия впоследствие съобщи, че при нападение срещу един от нейните танкери са загинали двама моряци, като Рияд обвини Иран за атаката.

17 милиона барела преминали за един ден

На фона на ограничения трафик САЩ съобщиха, че в понеделник през Ормуз са били транспортирани 17 млн. барела петрол. Според американските власти това е най-големият дневен обем, преминал през протока от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Тони Сикамор прогнозира, че ако настоящото отслабване на напрежението се запази, превозът на петрол с кораби от т.нар. сенчест флот и чрез прехвърляне от кораб на кораб може постепенно да се върне към нивата от края на миналата седмица.

Петролните доставки от региона продължават да се пренасочват и по алтернативни маршрути. Саудитската държавна компания „Арамко“ увеличи предложенията за товари, които могат да бъдат натоварвани извън Ормузкия проток, а част от тях са предназначени за Китай.

ОПЕК+ също влиза във фокуса на пазара

Пазарите следят и предстоящата среща на ОПЕК+, насрочена за неделя. Според източници на Ройтерс основните производители се очаква да запазят без промяна настоящата си политика за добива през октомври. Групата вече приключи постепенното връщане на съкращение от 1,65 млн. барела дневно, въведено през 2023 г., но реалното производство остава повлияно от конфликтите и нарушенията на доставките в различни части на света.