Клиентите на ОББ Пенсионно осигуряване могат да избират подфонд с различен инвестиционен профил

ОББ Пенсионно осигуряване, част от KBC Group в България предоставя възможност на клиентите на Универсален пенсионен фонд ОББ (УПФ ОББ), да изберат подфонд, в който да се управляват техните средства за втора пенсия съобразно собственото отношение към риска и предпочитания. Това става възможно след приетите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които предвиждат от 1 януари 2027 г. в България да се въведе мултифондов модел на управление на средствата в универсален пенсионен фонд (УПФ). Въвеждането на мултифондовия модел дава възможност за по-гъвкав и ефективен подход при управление на средствата в УПФ, като в него се създават три подфонда, които са различен инвестиционен профил – динамичен, балансиран и консервативен.

Динамичен подфонд е насочен към постигане на по-висок инвестиционен доход в дългосрочен план, при поемане на по-висок риск. В него до 90% от активите се инвестират в инструменти с променлив доход, като например акции, дялове в колективни инвестиционни схеми и др. В него автоматично ще бъдат разпределени всички осигурени до навършване на 50 годишна възраст.

Тези на възраст между 50 г. и три години преди навършване на възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО ще бъдат насочени в балансиран подфонд, чиято цел е постигане на оптимална доходност при умерена степен на поетия риск. До 55% от активите му се инвестират в инструменти с променлив доход.

Третият подфонд, който се създава е консервативен подфонд. Той е предназначен за лицата, на които им предстои непосредствено да навършат възраст за пенсиониране и е задължителен за тях. Целта му е преди всичко запазване стойността на натрупаните средства и при възможност тяхното увеличаване, при ниско ниво на поетия риск. До 25% от неговите активи се инвестират в инструменти с променлив доход.

„Промяната, свързана с въвеждането на мултифондовете има основно две цели: да обвърже инвестиционния профил на портфейла, в който са инвестирани средствата на осигурените лица с тяхната възраст и да им предостави възможности да изберат как да бъдат управлявани средствата в осигурителните им партиди, съобразно предпочитанията им. В този случай, освен възрастта като универсален фактор, могат да бъдат отчетени и други аспекти, като например отношението на лицата към риска, делът на пенсионните натрупвания от общите средства, права и активи, които лицето е предвидило да генерират пасивни доходи след пенсиониране и др. Финалната цел на промените, е постигане на по-висок коефициент на заместване, което представлява отношението на пенсионния доход спрямо последната работна заплата на лицето и това е един от основните показатели за ефективност на пенсионната система.“, споделя Николай Стойков, главен изпълнителен директор на ОББ Пенсионно осигуряване.

Срокът, в който осигурените лица на УПФ ОББ, могат да изберат подфонд различен от този съответстващ на възрастта им, е от 01.09. до 30.11. 2026 г. Информация за реда за избор на подфонд можете да намерите на страницата за избор на подфонд. Повече информация за мултифондовата система може да бъде намерена тук. От ОББ Пенсионно осигуряване напомнят, че за осигурените лица, на които им остават по-малко от три години до навършване на възрастта за пенсиониране задължителната опция е консервативен подфонд.