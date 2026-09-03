Москва удря Берлин в отговор. Легендарна институция напуска Русия

Русия ще закрие културните центрове на германския „Гьоте институт“ в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург. Решението обяви руският външен министър Сергей Лавров след безпрецедентното изостряне на отношенията с Берлин заради неуспешната атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале.

Германия обвини Москва, че стои зад операцията, и нареди закриването на Руския дом в Берлин и руското генерално консулство в Бон. Кремъл категорично отхвърли обвиненията, а ответният удар вече засяга и културните връзки между двете държави.

Това е краят

Лавров заяви на Източния икономически форум във Владивосток, че германската страна е била напълно наясно какъв отговор може да последва след решението й за Руския дом.

„Те умишлено предприеха тази стъпка - няма как да не са разбирали това - което означава край на тяхното културно присъствие в Русия“, заяви руският външен министър.

По думите му центровете на „Гьоте институт“ са продължили да работят в Русия въпреки всички усложнения в отношенията със Запада след началото на войната в Украйна. Сега Москва прекратява това изключение и пренася дипломатическия сблъсък с Берлин директно върху културното присъствие на Германия.

Дрон с експлозиви разпали кризата

В основата на новата ескалация е инцидентът от 4 август на летище Лайпциг/Хале. Германските власти съобщиха, че дрон, натоварен с експлозиви, е бил открит близо до украински товарен самолет и обезвреден. Вътрешният министър Александер Добринд заяви, че полицейските разследвания, моделът на операцията и разузнавателните данни сочат към лица, действали от името на руски държавни структури.

Берлин определи случая като част от по-широк модел на руски хибридни операции в Европа. Освен затварянето на генералното консулство в Бон и Руския дом в Берлин германското правителство обяви, че ще настоява в ЕС за допълнителни санкции, ограничения за руски граждани и по-твърди действия срещу т.нар. руски сенчест флот. НАТО и Европейската комисия публично подкрепиха германската позиция.

Москва отхвърли обвиненията и обеща ответен удар

Русия нарече германските обвинения изфабрикувани. На 2 септември руското външно министерство привика германския шарже д'афер в Москва и официално протестира срещу твърденията за руска намеса в атаката на летището.

Руският президент Владимир Путин също отхвърли обвинението и заяви, че Берлин е подхвърлил доказателства, за да припише инцидента на Москва. Ден по-късно заместник-министърът на външните работи Александър Грушко предупреди, че отговорът срещу закриването на генералното консулство в Бон ще последва „много скоро“. Първата голяма ответна мярка вече е факт - „Гьоте институт“ губи трите си центъра в Русия.

Над три десетилетия присъствие приключват

Първият „Гьоте институт“ в Русия отваря врати в Москва през 1992 г., непосредствено след разпадането на Съветския съюз. Организацията се превръща в един от основните канали за германско културно и езиково присъствие в страната.

Москва вече е прибягвала до подобен ход при тежки дипломатически конфликти. През 2018 г. Русия нареди дейността на Британския съвет в страната да бъде прекратена след острия спор с Великобритания около отравянето на Сергей Скрипал. Сега германският институт се оказва следващата голяма западна културна организация, попаднала под удара на рухващите отношения между Москва и Европа.