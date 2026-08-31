Голямата тайна на Филип Киркоров падна. Харизал имотите си в Равда на безценица

Певецът Филип Киркоров се отърва от голям пакет недвижими имоти в България, продавайки 14 апартамента наведнъж. Сделката е сключена в средата на юни 2022 г., а купувач е комплекса Emerald на черноморското крайбрежие край Варна, собственик на сградата, пише руското издание „Известия“.

Причината тази новина да излиза с четиригодишно закъснение, е че журналистите са получили достъп до документите за собственост на певеца едва сега.

Филип Киркоров съзнателно е запазил сделката в тайна, без да коментира причините за нея.

Сделките са сключени в един ден – на 13 юни 2022 г., когато той продава 14 апартамента в елитния комплекс „Емералд“ в село Равда за общо 860 000 евро.

Продажбата е извършена без посредник.

По това време Киркоров, чрез фирмата си, е имал дългове от близо 25 000 лева за такси поддръжка за 2021 и 2022 г.

През пролетта на 2022 г., веднага след началото на войната в Украйна, редица европейски държави наложиха ограничения на руски граждани.

Според експерти бързата и тиха разпродажба е била опит на Киркоров да спаси активите си от евентуално замразяване или конфискация, поради което трансакцията не е била медийно разгласявана.

Общите приходи от продажбата възлезли на 860 000 евро, като най-скромното студио било продадено за 33 800 евро, а най-голямото за 100 000 евро.

Журналистите отбелязват, че цената е била много занижена, тъй като изпълнителят искал бързо да вземе парите. Изданието отбелязва, че в района подобно студио струва поне 70 000 евро.

Причината за бързата продажба била и напрежение с Emerald Hospitality, която е настоявала за погасяване на дълга. Това са били едва 25 000 лева, но фирмата завела иск към Варненският съд. Впоследствие той бил оттеглен.

Въпреки тази масова разпродажба, Киркоров все още притежава имоти в България – той е запазил 5 големи апартамента в комплекса „Порт Палас“ във Варна с обща площ над 1100 кв. м.

Руският поп крал станал собственик на тези апартаменти още през 2007 г., а площта им варирала от 51 до 185 кв. м.

Те обаче още през 2020 г. били заложени на местна банка на стойност 2 милиона евро. Какво е състоянието на кредита сега, не се споменава.