Лиза Кудроу призна едно нещо за „Приятели“, което категорично отказва да прави

Лиза Кудроу няма нищо против да я наричат Фийби Бъфей. Не се дразни и когато фенове я спират на улицата, за да ѝ припомнят реплики от култовия сериал „Приятели“. Има обаче едно нещо, което категорично отказва да направи отново – да изпее „Smelly Cat“.

Актрисата, която изигра ексцентричната и вечно усмихната Фийби, разказа за връзката си с емблематичната роля по време на гостуването си в предаването Fresh Air with Terry Gross & Tonya Mosley.

Кудроу подчертава, че няма „нулеви оплаквания“ от „Приятели“ и от годините, прекарани в сериала. Напротив – според нея почти всичко около продукцията е било специално.

Ситкомът проследява живота на шестима близки приятели в Манхатън и се излъчва в продължение на 10 сезона – от септември 1994 до май 2004 г. Кудроу е в ролята на Фийби Бъфей, редом до Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Мат Лебланк, Дейвид Шуимър и покойния Матю Пери.

За Кудроу една от най-ценните части от сериала е била връзката между шестимата актьори.

„Просто отношенията с останалите актьори. Забавлявахме се. Това е толкова рядко. И имаше истинско, честно взаимно уважение“, разказва тя.

По думите ѝ отношенията между тях не са се случили от само себе си. Те са изисквали работа и усилия, но резултатът си е заслужавал.

А приятелството им не се ограничавало само до снимачната площадка. По време на паузите между снимките актьорите дори играели покер, за да прекарват време заедно.

„Всичко около него беше страхотно“, категорична е Кудроу.

Само не ме карайте да пея

Именно тук обаче идва единственото „но“.

Кудроу признава, че макар да оценява огромната любов на феновете към „Приятели“, има една тяхна молба, която никак не ѝ допада.

„Понякога хората ме спират и казват: „О, изпей „Smelly Cat“. Не искам да правя това. Наистина не искам да го правя“, казва актрисата.

Песента е един от най-запомнящите се комични моменти около Фийби – героинята, която постоянно измисля странни песни и ги изпълнява с китарата си.

И макар Кудроу да е изминала десетилетия от времето, когато снима сериала, Фийби очевидно продължава да живее някъде между нея и феновете.

През 2024 г. актрисата разказа в Jimmy Kimmel Live! дори за случай, в който Сандра Бълок я нарекла „Фийби“.

Двете разговаряли на голямо парти, когато Бълок казала: „Е, предполагам, че просто ще трябва да говориш сама със себе си, Фийби...“

Едва след това осъзнала какво е направила.

„Какво току-що направих?“, попитала се Бълок, припомня Кудроу със смях.

Изглежда, Фийби Бъфей е от онези телевизионни герои, които отказват да напуснат актьора, който ги е изиграл.

Само че „Smelly Cat“ вече може да си остане в телевизионната история. Лиза Кудроу явно няма намерение да я връща на бис.