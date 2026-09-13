Какво става, докато мъжът сглоби един гардероб. Уникален виц

Докато мъжът ми сглоби един гардероб:629 пъти ходих на майната си,184 пъти го духах,71 пъти си събирах багажа,15 пъти се разведох.Но така и не разбрах...