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Актрисата обожава Фийби и всичко, което сериалът ѝ е дал, но има една молба от феновете, която я кара да казва твърдо „не“
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Докато мъжът ми сглоби един гардероб:629 пъти ходих на майната си,184 пъти го духах,71 пъти си събирах багажа,15 пъти се разведох.Но така и не разбрах...
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