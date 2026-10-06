Световна агенция с тежки думи за България и Черно море

Атаките на русия срещу корабите "Алфа Уатан", който потъна, и "Ейбъл" пренасят войната директно в Изключителната икономическа зона на България, гърми Ройтерс. Според Агенция Франс прес Черно море става все по-непредвимимо.

Отбелязва се бързата хуманитарна реакция на българския ферибот „Диоскурия“, спасил 18-членния екипаж на втория кораб. Първият потъна.

Международните наблюдатели обръщат специално внимания на срещата по сигурността, свикана от премиера Румен Радев в София. Подчертава се, че макар ударите да са в икономически зони, географската близост до българския бряг и румънските петролни платформи на OMV Petrom поставя НАТО в състояние на повишена бдителност.

АФП акцентира, че Черно море става все по-непредвидимо поради засилващата се война с дронове. Подобни нападения срещу цивилни зърновози блокират износа на хранителни стоки и ще доведат до огромен скок в цените на морските застраховки, а някои големи компании изобщо ще откажат да превозват товари в този регион.