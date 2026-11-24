Зимата напомня за себе си с рязко застудяване, силен вятър и температури, които на места ще паднат до минус 8 градуса. Днес слънцето ще се завърне над България, но студеният въздух ще продължи да нахлува от северозапад. След кратко затопляне през втората половина на седмицата предстоят дъжд, сняг и опасност от поледици. През почивните дни ново застудяване ще донесе зимни условия в голяма част от страната, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Днес слънце, но силен вятър и студ

Във вторник облачността над страната ще се разкъса и постепенно ще намалее. Времето ще бъде предимно слънчево, но усещането за студ ще се засилва от умерения, на моменти силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще останат ниски - между 4 и 9 градуса, а в София термометрите ще показват около 4 градуса.

В планините също ще преобладава слънчево време, но условията ще бъдат значително по-сурови. Северозападният вятър ще бъде силен и бурен, а нахлуването на студен въздух ще продължи. На 1200 метра надморска височина максималната температура ще бъде около минус 1 градус, а на 2000 метра - около минус 6 градуса. Силните пориви ще създават усещане за още по-ниски температури.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но също ветровито. Максималните температури ще достигат 8-10 градуса, а северозападният вятър временно ще се усилва. Морската вода остава сравнително топла за сезона - между 12 и 15 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Сряда носи минус 8 градуса, четвъртък - опасни поледици

Най-студена ще бъде сутринта в сряда, 25 ноември, когато минималните температури ще паднат между минус 8 и минус 3 градуса. Вятърът постепенно ще отслабне и ще стихне, но в равнинните райони на места ще има намалена видимост. През деня облачността ще започне да се увеличава от запад, без да се очакват валежи. Максималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса.

Съществената промяна ще настъпи през нощта срещу четвъртък. В Западна България ще започнат снеговалежи, които до обяд на 26 ноември с повишаването на температурите ще преминават в дъжд в Северозападна България и по високите полета. Именно при този преход между сняг и дъжд ще се увеличи опасността от поледици.

През деня валежната зона постепенно ще обхване по-голямата част от Южна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще донесе временно затопляне. В петък облачността ще остане значителна, на много места ще вали дъжд, а температурите ще се повишат още малко.

През уикенда снегът слиза и в равнините

Краткото затопляне ще приключи през почивните дни. В събота, 28 ноември, от североизток ще нахлуе нова порция студен въздух, придружена от умерен и временно силен вятър. Ще се създаде валежна обстановка, като с понижението на температурите дъждът ще започне да преминава в сняг.

Още в събота снеговалежи се очакват навсякъде в Северна България и по високите полета. В неделя зимните валежи ще обхванат и по-голямата част от Горнотракийската низина, долината на Струма и Черноморието. Така снегът ще достигне и райони, в които в края на ноември температурите обикновено са по-високи.

В началото на следващата седмица валежите постепенно ще спират от север, а облачността ще започне да се разкъсва. Времето обаче ще остане студено и ветровито.

Как да се предпазим от студа и поледиците

Резките температурни промени изискват особено внимание както от шофьорите, така и от пешеходците. При очакваните силни ветрове е добре да се носят няколко слоя дрехи, които задържат топлината, както и шапка, шал и ръкавици. За хората, които прекарват повече време навън, особено полезни са обувките с дебели подметки и добро сцепление.

Шофьорите трябва да проверят зимните гуми, течността за чистачки и състоянието на акумулатора още преди четвъртък. При опасност от поледици особено рискови са мостовете, надлезите и сенчестите участъци, където настилката може да замръзне дори когато останалата част от пътя изглежда мокра. В такива условия е важно да се избягват резките маневри и спирания, а дистанцията между автомобилите да бъде по-голяма.

Пешеходците също трябва да бъдат предпазливи рано сутрин и привечер, когато температурите са най-ниски. При заледяване е по-безопасно да се върви с по-малки крачки и да се избягват гладки настилки. Преди пътуване през планинските проходи през почивните дни е препоръчително да се провери актуалната пътна обстановка и метеорологичната прогноза.