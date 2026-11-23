Съединените щати подготвят мащабни преговори за нова архитектура на сигурността в Европа, която трябва да гарантира мира в Украйна и да предотврати бъдеща война с Русия. Един от най-важните елементи в американския план е предоставянето на Киев на гаранции за защита, подобни на член 5 от договора на НАТО. Това разкри Джаред Къшнър, специален пратеник на президента Доналд Тръмп, в ново изявление, публикувано в социалната мрежа Х.

Вашингтон обаче е изправен пред сериозно противоречие - докато Къшнър говори за готовност на Москва да обсъжда подобни гаранции, руското външно министерство ги определя като неприемливи.

Тръмп предлага гаранции, подобни на член 5

"Надеждна гаранция, подобна на член 5, подкрепена от мерки за възпиране и механизми за предотвратяване на конфликти, може значително да намали риска от нова война. Президентът Зеленски е прав, че тези гаранции трябва да бъдат конкретни, надеждни и ясно документирани", заяви Къшнър.

Според него Тръмп е готов да разгледа възможността САЩ да поеме подобен ангажимент, ако той отговаря на американските национални интереси и е част от по-широка система за сигурност. Фокс нюз припомня, че Вашингтон е предложил на Русия гаранции по образец на членове 4 и 5 от договора на НАТО, които биха осигурили на Украйна защита, сходна с тази на държавите членки, без задължително да означават приемането й в Алианса.

Американската телевизия съобщава още, че сред обсъжданите варианти е възстановяването на Съвета НАТО-Русия като механизъм за постоянни контакти, предотвратяване на кризи и разрешаване на бъдещи спорове. По информация на Фокс нюз окончателното решение за американските гаранции ще бъде взето лично от Тръмп, като ще трябва да бъдат спазени и съответните конституционни процедури.

Москва настоява за нови правила в Европа

"Стремим се към бъдеще, в което Украйна ще бъде в безопасност, Европа ще бъде по-силна, Русия ще бъде уверена, че НАТО не търси конфронтация, а НАТО и неговите партньори ще бъдат уверени, че Русия ще зачита суверенитета и сигурността на съседите си", подчерта Къшнър.

Той съобщи, че през следващите седмици американските представители ще проведат двустранни и многостранни консултации с Украйна, Русия и европейските държави. Целта е да бъдат изработени общи принципи за следвоенната система за сигурност, включително постоянни канали за комуникация, военна прозрачност и взаимни мерки за намаляване на напрежението.

Според разследване на Аксиос Вашингтон вече е поискал от Москва да представи нов проект за споразумение с Европа, който да включва не само руските искания, но и конкретни ангажименти за намаляване на военните рискове. Изданието разкрива, че предложението е обсъждано по време на преговорите в Абу Даби, а американските представители са настояли Русия да допусне европейските държави до масата на преговорите.

Нюзмакс също отделя внимание на твърденията на Къшнър, че Москва е склонна да обсъжда гаранции за Украйна по образец на НАТО. Ройтерс обаче съобщава за категорично възражение от страна на руския заместник външен министър Сергей Рябков.

"Дори самата идея за формула за квазичленство на Украйна в НАТО и търсенето на някакво творческо решение в тази област е неприемлив вариант за нас", заяви Рябков на 20 ноември. Той настоя Киев да признае окончателния характер на руското искане Украйна да не става член на НАТО.

България също попада в големия геополитически спор

Преговорите за бъдещата система на европейската сигурност могат да засегнат пряко и България. Асошиейтед прес припомня, че Москва се е върнала към част от предложенията си от декември 2021 г., когато поиска ограничаване на разширяването на НАТО и връщане на съюзническото военно присъствие в Централна и Източна Европа към положението от 1997 г.

Тази формула има особено значение за страната ни, която се присъедини към НАТО през 2004 г. Ако подобни искания бъдат включени в новото руско предложение, те биха засегнали въпросите за разполагането на съюзнически сили и отбранителната инфраструктура на източния фланг на Алианса.

Къшнър подчертава, че бъдещите гаранции за Украйна не могат да бъдат разглеждани отделно от общата архитектура на сигурността в Европа. Според него устойчивият мир изисква и икономическо възстановяване на Украйна, укрепване на институциите й и дългосрочен план за развитие.

Аксиос съобщава, че американската администрация възнамерява да води паралелно преговорите за прекратяване на войната и за бъдещите отношения между Русия и Европа. Окончателното прилагане на новите договорености обаче се предвижда едва след постигането на мирно споразумение за Украйна.