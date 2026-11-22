Руски военен кораб е обхванат от мощен пожар след експлозия в пристанището на либийския град Бенгази. Инцидентът е от 22 ноември и може да се окаже сериозен удар за руското военно присъствие в Средиземно море. Предварителната информация сочи, че става дума за корветата "Меркурий" от клас "Стерегущий", проект 20380.

По първоначални оценки корабът вероятно е тежко повреден, а някои военноморски анализатори смятат, че може да е напълно унищожен. Засега обаче няма окончателно потвърждение дали е потънал на пристанищния кей, или е останал на повърхността, след като е бил обхванат от пламъците.

Случаят придобива особена тежест заради предполагаемата роля на корветата в охраната на руски транспортни кораби, свързани с военните доставки на Москва.

Подозрения за атака с дрон

Първоначалните съобщения от Либия описват взрив в склад за боеприпаси във военноморската база в Бенгази. Местните служби за гражданска защита изпращат екипи на място, които успяват да овладеят пожара. Жителите са призовани да не се приближават до района, предават либийските медии.

По-късно се появява много по-сериозна информация. Правителството на Осама Хамад, базирано в Източна Либия, съобщава, че експлозията е засегнала руски кораб, акостирал в пристанището. Според предварителното разследване се подозира атака с безпилотен летателен апарат.

Плавателният съд е спрял в Бенгази, за да зареди гориво и провизии по пътя си обратно към Русия. Престоят му е бил в рамките на споразуменията за морско сътрудничество между двете държави.

Има данни за ранени при инцидента, но към момента не е съобщено за загинали. Не са известни нито точният брой, нито националността на пострадалите.

Либийското правителство определя случилото се като сериозно посегателство срещу националния суверенитет и сигурността на пристанищата. Властите заявяват, че ще предприемат правни и дипломатически действия срещу всеки, за когото бъде установено участие в нападението.

Засега няма официално поета отговорност за атаката.

"Меркурий" - корвета от руския военен флот

Специализирани военноморски анализатори идентифицират предварително поразения кораб като "Меркурий" - корвета от проект 20380, клас "Стерегущий".

Военният кораб е бил в пристанището на Бенгази няколко дни преди експлозията. Сателитни изображения и анализи на независими военноморски експерти показват плавателния съд, обхванат от пламъци.

Оценките са особено тревожни: корветата вероятно е унищожена. Все още обаче няма окончателна информация дали корпусът е потънал на мястото на акостиране, или корабът е изгорял, оставайки на повърхността.

"Меркурий" формално принадлежи към руския Черноморски флот, но през последния период действа от бази на Северния флот в Арктика. Това е показателно за промените в разполагането на руските военноморски сили след началото на войната в Украйна.

Корветата е предназначена за многоцелеви бойни задачи, патрулиране и ескорт. Тя е от същото семейство кораби като "Бойкий", който претърпя тежки поражения при атака с дронове в сухия док "Велешински" в Кронщат на 3 юни 2026 г. Тогава мощна експлозия предизвика голям пожар и сериозно повреди надстройката на плавателния съд.

Връзката с оръжейните доставки на Москва

Особено интересен е въпросът какво точно е правил руският военен кораб в Либия.

Според специализирани военноморски анализи "Меркурий" е ескортирал конвой от плавателни съдове, свързани с руското правителство и използвани за транспортиране на оръжия за износ. Така корветата не е просто военен кораб, посетил чуждо пристанище, а част от по-широка логистична схема, обслужваща руските военни и експортни интереси.

Това обстоятелство придобива допълнително значение на фона на събитията в Балтийско море ден по-рано.

На 21 ноември руският товарен кораб "Спарта II" беше поразен от два дрона в района на Финския залив. Плавателният съд се запали и след загуба на управляемост навлезе във финландски води, където остана на котва.

Финландските военни определиха Украйна като вероятен извършител на атаката, но Киев не е поел отговорност.

Всичките 16 членове на екипажа бяха евакуирани. Финландски и естонски спасителни екипи се включиха в операцията по овладяване на пожара. Участие в гасенето взе и руският спасителен кораб "Мурман" по искане на финландската гранична охрана.

"Спарта II" е собственост на руската компания "Оборонлогистика", която предоставя логистични услуги на Министерството на отбраната на Русия. Корабът е под американски санкции и е използван за превоз на военни товари. Той е пътувал от Санкт Петербург към руския анклав Калининград.

Към 22 ноември пожарът на борда продължава да бъде гасен, като спасителните съдове използват водни оръдия и охлаждат контейнерите на палубата.

Русия губи позиции далеч от фронта?

Двата инцидента в рамките на по-малко от 48 часа поставят под въпрос сигурността на руските морски маршрути. От Балтийско море до Средиземно море Москва разчита на транспортни кораби, военен ескорт и пристанищна инфраструктура, за да поддържа логистичните си операции.

Ако унищожаването на "Меркурий" бъде окончателно потвърдено, Русия ще понесе тежка загуба на военен кораб не в непосредствена близост до украинския фронт, а на хиляди километри от него.

Бенгази е особено чувствителна точка. Източната част на Либия е под контрола на силите на генерал Халифа Хафтар, а отношенията с Москва са част от по-широкото руско присъствие в Северна Африка и Средиземноморието.

Засега няма доказателства кой стои зад експлозията и дали тя е резултат от целенасочена операция с дронове. Не е потвърдено и окончателното унищожаване на корветата.

Но случилото се в Бенгази вече не изглежда като обикновен инцидент. Либийските власти признават, че е засегнат руски кораб, а военноморските анализатори говорят за вероятното унищожаване на корвета.

За Москва това може да се превърне в пореден тревожен сигнал, че военната логистика вече не е защитена дори далеч от бойните полета.