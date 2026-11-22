Българин е сред задържаните при мащабна полицейска операция срещу международна мрежа за фалшиви документи в Гърция. 50-годишният наш сънародник действал заедно с двама иранци, а незаконният бизнес според разследващите е донесъл над половин милион евро. Престъпната организация снабдявала нелегални мигранти с паспорти, лични карти и разрешителни за пребиваване, с които те можели да продължат пътя си към Централна Европа. За разбитата мрежа съобщиха гръцката държавна телевизия ЕРТ и изданието Прото тема.

Половин милион евро от фалшиви документи

След няколкомесечно разследване гръцката полиция организирала на 19 ноември специализирана операция в атинските райони Неа Смирни и Агиос Пантелеймонас. Задържани са двама иранци на 45 и 27 години и 50-годишен българин. Обвинения са повдигнати и срещу иранка, собственичка на магазин за мобилни телефони в центъра на Атина, използван за незаконните сделки.

Разследващите установили, че организацията е действала поне от 2022 г. и поддържала контакти с трафиканти на мигранти, включително от Турция и Иран. Поръчките се изпълнявали чрез посредници, а предаването на фалшивите документи ставало при строги мерки за прикриване на престъпната дейност.

Паспорти по 900 евро, книжки по 150

Престъпната мрежа разполагала с ценоразпис за различните услуги. Фалшив паспорт струвал 900 евро, лична карта - 600 евро, разрешително за пребиваване - 400 евро, а шофьорска книжка - 150 евро. Срещу 300 евро се изработвали и фалшиви визи.

Полицията открила специализирана лаборатория в жилището на 45-годишния иранец, смятан за един от ръководителите на организацията. Иззети са машини за производство на документи, голямо количество фалшификати, 34 печата, шест мобилни телефона и 18 880 евро в брой. Според първоначалните изчисления на разследващите незаконните приходи надхвърлят 500 000 евро.

Операцията е проведена в рамките на европейските усилия срещу незаконната миграция, като по случая работи и Европол. Тримата арестувани са предадени на гръцките съдебни власти.

И други българи попаднаха в полезрението на гръцката полиция

Това далеч не е единственият случай на българско участие в престъпни схеми в южната ни съседка. През юли 2026 г. гръцките власти задържаха 30-годишен българин, обвинен в участие в организирана мрежа за телефонни измами. Групата е извършила най-малко 29 измами с обща щета над 690 000 евро. Престъпниците се представяли за представители на властите и чрез заплахи принуждавали жертвите да предават пари и ценности.

През октомври гръцката полиция разби и международна група с българско участие, заподозряна в кражби на медни кабели край Атина. Само от един строителен обект били откраднати 25 километра кабели на стойност над един милион евро. В рамките на разследването бяха задържани 19 души, сред които и български граждани.