Българин на 48 години почина след внезапно влошаване на здравословното му състояние по време на пътуване с ферибот от Италия към Гърция. Трагедията се разиграла на борда на пътническия кораб "EUROPALINK", който изпълнявал редовен курс от италианското пристанище Бриндизи до гръцкия град Игуменица.

Въпреки оказаната първа помощ от корабния лекар мъжът изгубил съзнание и след пристигането бил транспортиран по спешност до медицинско заведение, където е констатирана смъртта му. Подробности за случая съобщиха гръцката брегова охрана и медиите "Та Неа", LiFO и Newsbomb.

Капитанът предупредил властите още по време на плаването

Инцидентът станал вечерта на 14 ноември, когато италианският ферибот "EUROPALINK" плавал към Игуменица. По време на пътуването 48-годишният български гражданин внезапно се почувствал зле и се наложила намесата на медицинското лице на борда.

Според официалната информация на гръцката брегова охрана корабният лекар незабавно оказал първа помощ, но състоянието на мъжа не се подобрило. Капитанът уведомил пристанищните власти в Игуменица за случващото се, докато фериботът все още бил в открито море.

Гръцкото издание "Та Неа" съобщава, че медицинската намеса не е успяла да предотврати трагичния изход. Информацията е потвърдена и от специализирания морски сайт ShipPress, който посочва името на кораба и обстоятелствата около подадения сигнал.

Спешна помощ чакала в Игуменица, започна разследване

След пристигането на ферибота в пристанището на Игуменица българинът бил свален от борда без съзнание. Екип на гръцката служба за спешна медицинска помощ ЕКАВ го транспортирал с линейка до здравния център в града, където лекарите констатирали смъртта му.

Местните издания EpirusPost и CorfuPress също публикуваха подробности за инцидента, позовавайки се на пристанищните власти. Случаят се разследва от Централното пристанищно управление в Игуменица, което е започнало предварително производство за изясняване на обстоятелствата.

Разпоредена е съдебномедицинска експертиза, като аутопсията трябва да бъде извършена в Университетската многопрофилна болница в град Янина. Именно там ще бъде изследвана причината за внезапното влошаване на състоянието на 48-годишния българин.