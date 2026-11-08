Солени глоби дебнат шофьорите в Гърция. Една грешка струва 2000 евро

Сериозни глоби и дългогодишно отнемане на шофьорските книжки заплашват водачите, които нарушават правилата за движение в Гърция. Южната ни съседка въведе значително по-строги санкции, като използването на мобилен телефон зад волана вече се наказва с 350 евро. При повторни нарушения глобите достигат 2000 евро, а когато използването на телефон доведе до катастрофа, санкциите могат да бъдат още по-тежки. В сила е и ново ограничение на скоростта в населените места, което засяга пряко хилядите българи, пътуващи с автомобил до Гърция.

350 евро за телефон зад волана

Използването на мобилен телефон по време на шофиране вече се наказва с глоба от 350 евро и отнемане на свидетелството за управление за 30 дни. При повторно нарушение в рамките на пет години санкцията нараства до 1000 евро, а книжката се отнема за шест месеца.

При трето нарушение глобата достига 2000 евро, като водачът остава без право да шофира в продължение на една година.

Още по-сериозни са наказанията, когато използването на телефон стане причина за пътен инцидент. При повторно провинение в подобни обстоятелства санкцията е 2000 евро и четири години без книжка, а при следващо нарушение може да достигне 4000 евро и осем години лишаване от право на управление.

За новите правила съобщава гръцкият вестник „Катимерини“, който подробно представя промените в Кодекса за движение по пътищата.

Само 30 км/ч по много градски улици

Другата важна промяна е свързана с максималната разрешена скорост в населените места. От началото на 2026 г. общото ограничение в Гърция е 30 км/ч.

Досегашната граница от 50 км/ч се запазва за определени по-широки улици и булеварди. Сред тях са еднопосочните улици с най-малко две обозначени ленти, двупосочните пътища с поне две ленти във всяка посока и пътищата с разделителна ивица.

Различни ограничения могат да бъдат въведени и със съответните пътни знаци. Затова шофьорите трябва да следят внимателно обозначенията при навлизане в населени места.

Вдигат и неправилно паркираните автомобили

Гръцките власти прилагат строги мерки и срещу неправилното паркиране. Ако автомобилът остане на забранено място след налагането на първоначалната санкция, водачът рискува нова глоба и принудително преместване на превозното средство.

При продължаващо нарушение след три часа може да бъде издадена нова санкция. Ако автомобилът не бъде преместен и през следващите три часа, се пристъпва към репатриране.

Когато превозното средство пречи на движението, блокира обществения транспорт или заема място, предназначено за хора с увреждания, преместването може да бъде извършено незабавно.

Разходите за репатриране и съхранение на автомобила са за сметка на неговия собственик.