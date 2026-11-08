Москва свалила премиер на държава от ЕС? Българска следа в шпионски скандал

„Ние успешно свалихме бившия канцлер!“ Това сензационно признание е направил руският шпионин Ян Марсалек, сочат секретни документи, до които е получил достъп британският „Сънди телеграф“. Бившият ръководител на германската компания „Уайъркард“, издирван от години, твърди, че е участвал в операцията, довела до падането на австрийския канцлер Себастиан Курц през 2021 г.

Още по-скандалното е, че разкритието идва от съобщения, изпратени до българина Орлин Русев, ръководил разбитата във Великобритания руска шпионска мрежа. Ако твърденията се докажат, това би означавало пряка намеса на Москва в политическото ръководство на държава от Европейския съюз, пише британското издание.

Тайните съобщения, които разкриват операцията

Кореспонденцията е открита сред материали от разследване, с които са се запознали британските журналисти. Съобщенията са изпратени на 22 октомври 2021 г., само 13 дни след оставката на Себастиан Курц.

Марсалек е използвал псевдонима Руперт Тиц при контактите си с Орлин Русев. В един от разговорите той споменава човек, който известно време е работил за тях, но впоследствие станал жертва на „лов на вещици“ от екипа на бившия канцлер.

След това Марсалек заявява, че са успели да свалят Курц чрез изземването на мобилния телефон на човек, който управлявал „тайното финансиране на предизборната им кампания“. „А останалите чатове убиха канцлера“, пише той в друго съобщение, цитирано от „Сънди телеграф“.

Телефонът, който разтърси австрийската власт

В центъра на историята е мобилният телефон на Томас Шмид, един от най-близките сътрудници на Себастиан Курц. Шмид е бил високопоставен служител в австрийското Министерство на финансите, а по-късно е оглавил държавния холдинг „ЙОБАГ“.

Телефонът му е иззет от австрийските разследващи през ноември 2019 г. Възстановената от устройството кореспонденция впоследствие става важно доказателство в няколко разследвания за корупция и предполагаемо използване на публични средства за политически цели.

На 6 октомври 2021 г. австрийската прокуратура извършва обиски във Федералното канцлерство, Министерството на финансите и централата на Австрийската народна партия. Три дни по-късно Курц обявява оставката си.

Марсалек изпраща на Русев и публикация за корупционните обвинения срещу Курц, в която се споменава телефонът на Шмид.

В секретните материали австрийските разследващи отбелязват, че Марсалек изрично е заявил пред Русев, че е участвал в успешна операция по свалянето на канцлера. Документите не съдържат независимо доказателство, че той действително е организирал изземването на телефона.

Българската шпионска мрежа в сърцето на скандала

Особено важна е връзката на Марсалек с Орлин Русев. Българинът ръководеше руска шпионска мрежа във Великобритания, чиито членове бяха осъдени за дейност в полза на Москва.

Русев получи присъда от 10 години и 8 месеца затвор. Според британските разследващи той е получавал указания директно от Марсалек, а групата му е организирала наблюдение на противници на Кремъл и разследващи журналисти.

При ареста на Русев през февруари 2023 г. в Грейт Ярмут полицията изземва устройства, съдържащи стотици хиляди съобщения. Част от тях впоследствие са предоставени на австрийските власти.

Според „Сънди телеграф“ разкритията се съдържат в австрийски полицейски материали по разследване за подпомагане на чужда разузнавателна служба и намеса в политическия живот на Австрия.

Британското издание припомня и предишни разкрития за три мобилни телефона на високопоставени служители на австрийското вътрешно министерство, които са попаднали в Русия. Според разследващите Русев е организирал прехвърлянето им през Истанбул през 2022 г. Случаят е отделен от изземването на телефона на Томас Шмид.

Един от най-издирваните мъже в света

Ян Марсалек изчезва през юни 2020 г., когато германският финансово-технологичен гигант „Уайъркард“ рухва след разкриването на счетоводна дупка от около 1,6 милиарда британски лири.

Оттогава бившият топмениджър е сред най-издирваните бегълци в света. Той е заподозрян във финансови измами и е разследван за шпионаж в няколко европейски държави, включително родната му Австрия.

Британската прокуратура твърди, че Марсалек е работил за руската Федерална служба за сигурност, а британската полиция описва свързаната с него шпионска дейност като операция в „индустриални мащаби“.

Според информацията на „Сънди телеграф“ той се е намирал в Москва по времето, когато е изпратил съобщенията за падането на Курц.

Курц шокиран от възможната руска връзка

Бившият австрийски канцлер е отказал да коментира разкритата кореспонденция и оценките на разследващите. Източници от неговото обкръжение обаче са заявили пред британското издание, че Курц винаги е смятал обвиненията срещу себе си за политически мотивирани и е бил шокиран от възможността случаят да е свързан с Русия.

В австрийските материали се посочва, че остава неизяснено дали споменаването на човек, работил „за нас“, се отнася до „Уайъркард“ или до руска разузнавателна служба. Разследването продължава.

Британският експерт по сигурността Ед Арнолд от Кралския институт за изследвания в областта на отбраната и сигурността коментира пред „Сънди телеграф“, че руските разузнавателни служби обичат да предизвикват хаос и сътресения, но дори когато не ги създават сами, се възползват от тях, за да задълбочават политическите разделения.

Той допуска и възможността Марсалек да преувеличава собствената си роля в падането на Курц.