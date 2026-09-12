Тежък удар по Мерц! Повечето германци чакат нещо невиждано
54% не вярват, че канцлерът ще остане до изборите през 2029 г., а Хендрик Вюст вече го изпреварва убедително като предпочитание
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54% не вярват, че канцлерът ще остане до изборите през 2029 г., а Хендрик Вюст вече го изпреварва убедително като предпочитание
Франц Враницки припомни пътя на Австрия към ЕС и еврозоната и предупреди, че стабилността не е даденост, а избор
Ако бъдат въведени те ще засегнат най-богатите германци
Мерц дава уроци на украинския президент как да се държи в Белия дом
Скоро консервативният кабинет ще навърши 100 дни на поста
Какви епитети употреби за Мерц
Във втория опит той получи 325 гласа от 618 участвали във вота
Стана ясно кога ще се гласува втори път за канцлер
Неочакван обрат в Бундестага
Встъпващото в длъжност правителство ще приложи политиките, изложени в текста на коалиционното споразумение
Фридрих Мерц ще направи „всичко, каквото е необходимо“, с оглед на заплахата за мира и свободата в Европа
Бъдещата управленска коалиция ще е между ХДС, социалдемократите и евентуално и зелените
Управляващата в Германия коалиция на канцлера Олаф Шолц "най-накрая ще остане историята", изрази увереност лидерът на ХДС
Той подаде оставка поради провала на преговорите за правителство
Кикл е на крачка от участие в кабинет, временен канцлер поема републиката.
Илон Мъск вече го посочи
Шолц е третият кандидат за канцлер, който ще бъде издигнат от една от партиите за предстоящите избори на 23 февруари
Той обаче защити силно критикуваното си решение да се обади по телефона в Кремъл
Сега въпросът е как ще се случи следващото правителство и кой ще го оглави
Премиерът разкри доста любопитна подробност за себе си