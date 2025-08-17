Да не сгафи пак Зеленски при Тръмп? Европа с решение

Европейските лидери се отправят към Вашингтон за среща в понеделник с президента Доналд Тръмп, която е с много неизвестни.

Имат обаче и допълнително притеснение - да не сгафи пак украинският лидер Володимир Зеленски, както миналия път в Белия Дом. Затова те се разбрали Фридрих Мерц да му даде няколко съвети, така че да не вбесява Тръмп и разговорът да мине гладко.

Германският канцлер вече доказа, че зае как да общува с президента на Америка и да постига целите си. Той посети Вашингтон през февруари и описа разговора си в Белия Дом като доста успешен. После издейства срещата на Тръмп и Зеленски по време на погребението на папата в Рим, а след това осигури рестартиране на военната американска помощ за Украйна.

В интервю за телевизионния канал ARD Мерц предположи, че разговорът на Тръмп със Зеленски ще бъде "много значим" от гледна точка на протокола, имайки предвид последното зрелищно посещение на президента на Украйна.

Дадох му някои съвети как трябва да се държи по време на срещата в Белия дом. Разбира се, до голяма степен зависи от това какво е планирано за понеделник - ще бъде ли отново в Овалния кабинет или в друга част на Белия дом, каза Мерц и добави, че в зависимост от локацията ще има нови съвети утре.

Според германския канцлер скоро се очаква и тристранна среща между Тръмп, Зеленски и руския президент Владимир Путин, както обяви Тръмп след срещата на върха в Аляска.

"Много въпроси остават отворени, но поне преговорите започнаха. И това със сигурност е добра новина", заключи Мерц.

След Аляска, европейските страни излязоха с обща позиция, че подкрепят мирните инициативи на Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна. Европейската солидарност с Украйна ще остане непоколебима, каза още германският канцлер, цитиран от Bild.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com