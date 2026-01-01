Зеленски с голяма новина за мира в Украйна

Мирното споразумение за край на войната в Украйна е готово на 90 процента, заяви украинският президент Володимир Зеленски в новогодишното си обръщение. По думите му оставащите 10 процента са решаващи и съдържат „всичко“, което ще определи съдбата на мира, на Украйна и на Европа, както и начина, по който хората ще живеят. Зеленски подчерта, че Киев иска войната да спре, но не на всяка цена и няма да подпише споразумение, което би направило страната уязвима.

На този фон украинският генерален щаб съобщи за руски обстрел по гражданска инфраструктура в района на Одеса. Най-напрегната остава обстановката около ключовия град Покровск, където боевете продължават и в първите часове на новата година.

От руска страна беше съобщено за свалени най-малко пет украински дрона, насочени към Москва. Кметът на столицата Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е реагирала успешно, като за кратко бяха ограничени дейностите на едно от четирите основни летища на Москва – Домодедово.

Междувременно американската Агенция за национална сигурност на САЩ е стигнала до извода, че Украйна не е атакувала резиденцията на руския президент Владимир Путин с дронове, съобщи "Уолстрийт джърнъл". Ройтерс отбелязва, че засега не е успяла да потвърди тази информация по независим път.

По-рано Русия обяви, че резиденцията на държавния глава във Валдай е била атакувана с 91 дрона с голям обсег. Киев отхвърли обвинението като „лъжа“ и заяви, че Москва използва подобни твърдения като претекст за саботиране на преговорите за мир, които според Зеленски вече са навлезли в решаваща фаза.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com