Тежка загуба за Жени Калканджиева

Тежка семейна трагедия преживява Жени Калканджиева, разкри самата тя в ефира на COOLt по bTV.

По време на разговор за това дали отбелязва "Трифон Зарезан" или "Свети Валентин", бившата Мис България направи неочаквано и болезнено признание.

"Аз по принцип нищо не празнувам. За голямо съжаление брат ми почина малко преди Нова година и в момента съм в такава фаза", каза Калканджиева. Но без да дава подробности за загубата и какво точно се е случило с брат й.

Но бе откровена, че преживява период, в който празниците нямат значение.

"Синът ми празнува, защото е на 16 години и цялата еуфория е около него – как да изненада момичето и къде да го заведе", сподели тя с лека усмивка. И после добави: "Не знаех за този случай, съжалявам, че започнах темата с празниците", с което показа колко трудно ѝ е да говори за случилото се.

