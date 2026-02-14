Цветанка Андреева: Сблъсъкът е Пеевски срещу Радев - Западът срещу Изтока

България навлиза в нова политическа конфигурация, в която геополитиката излиза на преден план и разделението вече не е просто партийно, а ценностно. Според политолога Цветанка Андреева основният сблъсък на предстоящите избори ще бъде между проевропейското и прозападното, което тя свързва с Делян Пеевски, и произточната линия, която според нея ще бъде лансирана от Румен Радев.

Геополитическият сблъсък - Запад срещу Изток

„На изборите ще има основен сблъсък - между проевропейското, прозападното, което носи Пеевски и произточното, което ще лансира Радев“, заяви Андреева пред БНТ. По думите й това противопоставяне вече се очертава ясно в парламентарната динамика.

Тя даде пример със състава на Съвета за мир, като попита риторично „кой държи проевроатлантическо мнозинство в парламента“. Според нея присъединяването към него е било правилно от гледна точка на националния интерес и не намалява смисъла и ролята на европейската принадлежност на страната.

„България, напук на целите скандали, е просперираща държава. В България показателите вървят нагоре“, подчерта политологът, поставяйки акцент върху европейския път като гаранция за стабилност.

Служебният кабинет и изборната отговорност

По отношение на служебното правителство Андреева коментира, че кабинетът е бил подреден предварително. „Мисля, че този кабинет беше подреден преди излизането на Радев от президентството. Някак си беше ясно, че ще е компилация между ПП-ДБ и президента Радев“, посочи тя. Според нея новият президент Йотова „се вписа изцяло в този сценарий“.

Политологът добави, че Йотова вече прави кампания за бъдещи президентски избори и демонстрира нов стил на лидерство. „Тя трябваше да покаже нов стил лидерство, направи перфектна пресконференция, тя е професионалист в това отношение“, каза Андреева. Но подчерта, че каквито и стратегии да имат политиците, те неизбежно ще бъдат изправени пред реални казуси, сред които и провеждането на честни избори.

„Партиите са отговорни за честността на изборите. Те броят, те имат наблюдатели и застъпници. Нека не опираме до там шефът на МВР да прави избори. Защото в диктатури МВР прави избори - седи, дебне кой излязъл да гласува, кой не“, заяви тя и настоя политическите сили да поемат своята отговорност.

По думите й няма да има формация с 50+1%, което прави консенсуса неизбежен. „Много е важно да се постигне консенсус, който изключва тези остри противоречия, които вървят от пет години и провалят всяка реформа. А стабилен кабинет има тогава, когато има стабилно парламентарно мнозинство“, посочи Андреева.

„Петрохан“ - трагедията като политически разказ

Според политолога случаят „Петрохан“ се е превърнал в символ на по-дълбока институционална криза. „Петрохан е политическият контекст на събитието. И няма как да избягаме от това съотношение - общество-власт“, заяви тя.

По думите ѝ трагедията е била възприета от обществото като катастрофичен разказ. „Това е една трагедия, но фактът, че реагираме така на тази трагедия, дава сигнал, че обществото го приема като катастрофичен разказ“, коментира Андреева.

Тя определи случая като „извращение - и от идеологическа, и от религиозна гледна точка“, но подчерта, че отговорността не може да бъде изолирана от институционалния контекст. „Когато една власт е легитимирала, финансирала такава група, няма как да бъде потопен случаят“, посочи тя.

В същото време отбеляза, че МВР е реагирало бързо по криминалната част на казуса. „МВР се справи доста бързо с този случай, изцяло с криминалния случай, обществото има тези. Но в този смисъл нещата са ясни. И сега идват моралните оценки“, каза Андреева.

Според нея обаче зад случая стои по-дълбока институционална нестабилност. „Пет години сме в институционална криза, без дългосрочно работещ парламент, нямаме правителство, което да изкара повече от 9-10 месеца. Дискурсът „Петрохан“ засяга всички“, подчерта тя.

И завърши с призив за обществен дебат, който да върне фокуса върху стратегическите теми. „Тук е мястото да се обясни на всички - да се изведе онази обществена дискусия, която би успокоила обществото, за да можем да говорим по важните теми - България е част от европейския свят.“

