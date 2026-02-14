Бесен Тошко Йорданов: Имаме педофилска секта, покровителствана от ПП-ДБ!

Случаят „Петрохан“ продължава да разтърсва политическата сцена, а обвиненията към представители на ПП-ДБ стават все по-остри. В ефира на БНТ Тошко Йорданов от „Има такъв народ“ отправи тежки упреци за политическа протекция и институционално бездействие. Тонът му бе безкомпромисен, а думите директни.

Бесен съм заради случая „Петрохан“!

„Бесен съм заради случая „Петрохан“!“, заяви Тошко Йорданов. По думите му ПП-ДБ стават все по-нагли заради изявленията си по темата.

„В случая имаме факти и данни. Неща, които сме гледали само по филмите - секта, забъркана с педофилия. На застреляно дете баща му и майката на пострадалото как да ги коментирам?“

Йорданов твърди, че всичко се е случило благодарение на политическа протекция от хора, които са били в изпълнителната власт.

„НПО получава контрол на огромна територия. Сандов, Йорданова... Денков разрешава създаването на някакво шашаво училище, което му позволява на този Калушев да развежда деца по лагери. Бойко Рашков скопява РУ в Годеч и изтегля гранична полиция - така им дава безконтролна власт.“

Според него по време на управлението на Демерджиев и Рашков са били подадени два сигнала от едно момче, като сигналът дори не е стигнал до прокуратурата.

„Педофилска секта“ и институционално бездействие

„Демерджиев като министър разрешава МВР да работят с оръжията на някакви извратеняци. Това е педофилска секта - да не говорим други неща ще излязат“, посочи Йорданов.

Водещият Георги Любенов му припомни, че хора от ИТН също са били част от правителството на Кирил Петков.

Йорданов отговори: „Разбрахме ги що за боклуци са, когато бяхме с тях, но нямахме достъп до МОСВ. Това е времето, в което прекъснахме комуникация с тях. Ако не ги бяхме свалили кой знае какво щяха да направят още. ПП-ДБ опитва да омаловажи случая. Когато стане дума за педофилия - или е НПО или ПП-ДБ.“

Той припомни изказване на Пролет Велкова в ефир, че педофилите са жертви - те, не децата. Посочи и случай, при който директор, свързан с ПП-ДБ, е поставил камери в училищни тоалетни.

„Ивайло Мирчев може да каже, че са кацнали извънземни на Петрохан, или че е отслабнал с тичане на слънце.“

„Покровителствана от ПП-ДБ“

„Имаме педофилска секта, покровителствана от ПП-ДБ. Сандов първо не се беше качвал, после се оказа че са три пъти.“

Йорданов коментира и Васил Терзиев: „Терзиев и той се били качил уж за чай, после не знам - да търси някой розов слон или да яхнат еднорог.“

По думите му представителите на формацията имат наглостта все още да са в политическата система. Той сравни случая със скандала около Джефри Епстийн.

„При Епстийн става въпрос за един богат човек - той си купува спокойствието от политиците. У нас политиците го правят. Как може едно момче да подава подобен сигнал и никой да не му обърне внимание?“

Йорданов изрази възмущение и от наличието на оръжия: „Една лама и няколко малки ламчета имат невероятен боен арсенал, това нормално ли е. Направо съм бесен.“

Обвинения към конкретни лица

„Имате НПО регистрирано без обществена поръчка и обсъждане от Сандов с огромен контрол над територия - факт.

Денков регистрира училище - факт.

Саша Безуханова - какъв емоционален изрод трябва да си, за да кажеш че в случая най-важното е опазването на природата.

Ако този министър беше Гроздан Караджов - щяха да ни разсипят. Ивайло Мирчев обвинява ДАНС - Да питам лама Мирчев ДАНС ли са изнасилвали децата?

Може ли да имаш сексуални престъпления с деца и да ги наричаш тези са добри момчета.

Денков не знае какво прави в МОН, случаен производител на сапун си подписва някакви документи. Как може да разрешиш училище, в което преподават хора, които не са учители? На деца!“, категоричен е Йорданов.

Призив към институциите и политически финал

„Държавните институции трябва да си свършат работата. Иначе откачени хора винаги ще има. Видимо има родители, които не могат да се справят. Но в случая трябва да се намеси държавата. Това, че има майки, които си дават децата на педофили, не мога да ги коментирам.“

Йорданов засегна и темата за служебното правителство: „Гюров беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ. Пробутват му Рашков още преди да бъде обявен. Тези хора искат да са във властта само да си правят далаверите.

Знаем, че изборът от домовата книга беше лош. Но Главчев беше председател на НС от ГЕРБ, а Гюров председател на парламентарната група на ПП-ДБ. Там нещата бяха ясни. Абсолютно партийни фигури. Трябваше да избере някого измежду другите кандидати.

Дали Гюров също не е пил чай на „Петрохан“? Много ми е интересно.

ПП-ДБ обвиняват ИТН за изборния кодекс. Но един гласуван закон, какъвто и да е - добър или лош, не може да се сравнява с педофилия“, заяви той.

„Може да сме чалгари, но педофили не сме!“, завърши Тошко Йорданов.

