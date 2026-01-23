Тошко Йорданов извади най-кирливите ризи на ПП-ДБ за изборите

С остри обвинения, документи и директни нападки депутатът от „Има такъв народ“ Тошко Йорданов обвини „Продължаваме промяната-Демократична България“ в двойни стандарти и умишлен саботаж на честните избори. Изявлението му дойде след третия пореден провал да бъде събран кворум в Народното събрание и окончателното блокиране на промените в Изборния кодекс.

„С процедурни хватки беше провален кворумът, така че промени в Изборния кодекс не се случиха“, заяви Йорданов в кулоарите на парламента. По думите му това означава, че и на следващите избори ще се повторят практиките от предишния вот – надписване, унищожаване и драскане на бюлетини, невалидни гласове, пренаписване на протоколи и съмнения за манипулации при сегашните машини за гласуване.

Депутатът от ИТН призна, че обстановката в пленарната зала е била „грозна“, но подчерта, че партията му е направила всичко възможно за въвеждане на по-сигурни правила. „Винаги сме се движили от това изборите да са честни. Направихме всичко възможно“, заяви той, като посочи, че именно ПП-ДБ са блокирали процеса.

Йорданов атакува формацията и заради промяна в позицията ѝ. По думите му ПП-ДБ първоначално са предлагали същите текстове за гласуване със сканиращи машини, но впоследствие „са се врътнали по типично техен начин“. Той припомни публични изявления и скандали около машинното гласуване, включително твърдения за достъп до кодове и заснемане на процеси с телефон от представители на изпълнителната власт.

Особено остър бе тонът му по темата за избирателните списъци. Йорданов напомни, че в началото на този парламент ИТН са предложили декларация за изчистване на списъците от мъртви души, която ПП-ДБ са отказали да подкрепят в комисия. Той показа документа и изброи подписите под него – Кирил Петков, Асен Василев, Атанас Атанасов, Надежда Йорданова и Божидар Божанов.

„Думата на ПП-ДБ не струва нищо. Това са измамници, които демонстрират желание за демокрация, но всъщност се борят за лична власт и лични облаги. Не им пука нито за държавата, нито за гражданите“, заяви категорично Йорданов.

С тези думи скандалът около Изборния кодекс излезе извън рамките на процедурен спор и се превърна в открит политически сблъсък, който поставя под съмнение не само правилата за следващия вот, но и доверието между парламентарните сили.

