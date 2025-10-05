Консерваторите от Европа заседават в София
Лидери от ЕКР обсъждат енергетиката, разширяването на ЕС и миграцията в рамките на тридневен форум
АПС напуснаха управлението, защото искаха да пазим техни корумпирани представители по места
България трябва да подаде искане за 1,6 млрд. евро до края на годината, да се пребори за място в 2-т...
ПП-ДБ се държат неадекватно, мотивите им са плагиатствани и противоконституционни
Остър коментар за действията на ПП-ДБ
Ако хвърлим сега България в хаос, резултатът ще бъде катастрофален, предупреди той
Този кабинет може да бъде свален единствено и само от себе си, категоричен е Ивайло Вълчев
Той обвини ПП в неразумна и двойствена политика по отношение на най-важните събития за държавата
Признава, че думите на Йорданов са били непремерени и твърде емоционални
Част от думите, които казах на извънредна здравна комисия, са извадени от контекста, каза лидерът на...
Корупцията най-много крещи от страна на опозицията, категоричен е той
Премиерът на РСМ Християн Мицкоски използва „арогантно и нагло поведение спрямо България“
ОТ ИТН очакват да се вземат мерки, включително и с декларация на парламента ни
По думите му, влизането в еврозоната трябва да се разглежда като икономически, а не политически въпр...
Той разкри и постоянния тормоз, на който са били подложени от хората на АПС
От АПС обявиха вчера, че ще подкрепят вота на недоверие срещу кабинета
ДБ излезли от преговорите, за да не подпишат санитарен кордон за Иво Прокопиев
Ще бъдем правителство на малцинството, декларира Павела Митова
Живеем във времена, в които подобни измами явно ще бъдат част от нашия живот, признава той
Нито Перник, нито който и да било български град или село, заслужават на тяхна територия да са се ро...