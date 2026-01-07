Свят

Тръмп с разкритие за Русия, което втриса Европа
07 яну 26 | 18:03
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че без неговата намеса Русия вече би контролирала цялата територия на Украйна.

"Без моето участие Русия сега щеше да контролира цяла Украйна", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Американският лидер също изрази съмнение, че НАТО би подкрепило САЩ в случай на реална нужда, като заяви, че без американците алиансът не е заплаха нито за Русия, нито за Китай.

Тръмп подчерта, че той "сам" е сложил край на осем войни, възстановил американската армия и е принудил съюзниците да увеличат разходите за отбрана.

Той също така каза, че единствената държава, от която Китай и Русия се страхуват и уважават, са САЩ под негово ръководство.

