Тръмп с разкритие за Русия, което втриса Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че без неговата намеса Русия вече би контролирала цялата територия на Украйна.

"Без моето участие Русия сега щеше да контролира цяла Украйна", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Американският лидер също изрази съмнение, че НАТО би подкрепило САЩ в случай на реална нужда, като заяви, че без американците алиансът не е заплаха нито за Русия, нито за Китай.

Тръмп подчерта, че той "сам" е сложил край на осем войни, възстановил американската армия и е принудил съюзниците да увеличат разходите за отбрана.

Той също така каза, че единствената държава, от която Китай и Русия се страхуват и уважават, са САЩ под негово ръководство.

