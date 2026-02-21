Снахата на Тръмп намекна за сензационно изявление на президента

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще инструктира Пентагона и други федерални агенции да публикуват правителствени документи, свързани с извънземен живот и НЛО и това разпали страстите още преди да са публикувани данните.

След изявлението на бившия президент Барак Обама, че съществува извънземен живот, Тръмп го обвини в разкриването на класифицирана информация.

Слуховете за предстоящото изнасяне на информация за НЛО нажежиха страстите след като снахата на американския президент Доналд Тръмп – Лара Тръмп, намекна, че може да се случи сензационно изявление. Тя предположи, че президентът Тръмп планира да произнесе реч, засягайки възможността за извънземен живот, пише Daily Mail.

Как тръгна слухът

Слуховете за очакваната сензационна реч бяха предизвикани от изявленията на британския директор и уфолог Марк Кристофър Лий.

Той заяви пред Daily Mail, че „съветник на администрацията на Тръмп“ му е казал, че американският президент „е получил правомощията на други големи световни лидери да направят това изявление“.

Според Марк Кристофър Лий речта първоначално е била насрочена за Общото събрание на ООН през септември, но после е отложена за 7 юли, за да съвпадне със 79-ата годишнина от инцидента в Розуел – най-голямата мистерия в света, свързана с разбита летяща чиния.

Вярва ли Тръмп

Белият дом обаче отказва да коментира този въпрос, посочва изданието.

Тръмп изрази подкрепа за повишена прозрачност и „разкриване“ на НЛО, въпреки че личният му интерес към темата исторически е бил характеризиран като скептичен или ограничен, напомня Daily Mail.

"Вярвам ли? Не, предполагам, че не мога да кажа, че вярвам. Но срещнах сериозни хора, които казват, че са видели някои наистина странни неща, които летят наоколо“, каза Тръмп по време на реч в подкаста на Логан Пол миналата година.

Черешката на тортата по въпроса дойде от президентската снаха Лара Тръмп, която заяви, че е чула как свекърът й споменава подготовката на реч, която той планира да каже в „точното време“ и че може би е свързано с някаква форма на извънземен живот.

Идва ли точното време

Снахата на президента също спомена тази реч в своя подкаст. Отговаряйки на въпросите на феновете, тя прочете на глас: „Какво знаете за НЛО вие или президентът? Можете ли да споделите?“

Лара отговори: „Чух, че президентът е готов да сподели нещо с нас за това“.

Тя предположи, че американският президент се готви да сподели информация по тази тема, припомняйки, че преди време Ерик го е попитал какво може да каже по въпроса, но получил само неясни отговори.

„Той се поколеба малко дали да ни даде някаква реална информация и това предполага, че той има много информация и чака подходящия момент, за да я сподели“, каза Лара.

Във връзка с последните съобщения за възможна реч, свързана с НЛО, тя добави, че необичайната сдържаност на президента по отношение на темата е засилила убеждението й, че „това не е всичко“.

„И сега ще ви кажа какво знам за НЛО", каза още Лара Тръмп.

„Нашата Вселена е огромна. Помислете, колко слънчеви системи като нашите сам в нашата Галактиката. А когато си помислите колко галактики има във Вселената, вече сте съгласни: това просто изумява въображението“.

Тя призна, че напълно вярва, че някъде „има нещо“, отбелязва Daily Mail.

Според Лий, цитиран от Daily Mail, в речта на президента Тръмп за разкриването на НЛО, може да бъдат посочени няколко случая, включително сблъсък с американския кораб „Нимиц“ с неидентифициран летящ обект „Tick-Tak“ през 2004 г., както и епизод с видеоклип, заснет от самолетоносача USS Теодор Рузвелт (CVN 71).

„Това ще докаже, че съдебният анализ на откритите извънземни превозни средства и биологични лекарства, които не са собственост на хора, потвърждава техния извънземен произход, което ще отбележи и първото официално признаване на тази реалност от световен лидер“, добави Лий.

