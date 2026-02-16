Тръмп с предупреждение за "Хамас"! Проговори за Съвета за мер

Американският президент Доналд Тръмп призова за "пълното и незабавно" разоръжаване на палестинската групировка "Хамас" в рамките на втория етап от споразумението, слагащо край на войната в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



"Много е важно "Хамас" да спази ангажимента си за пълно и незабавно разоръжаване", написа Тръмп днес в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като допълни, че членовете на Съвета за мир ще обявят по време на среща във Вашингтон в четвъртък следващата седмица отделянето на 5 млрд. долара за възстановяването на палестинските територии.



Според американския президент чрез обещаните средства за Съвета за мир, органът ще се ангажира да осигури "хиляди военнослужещи за международните мироопазващи сили и местната полиция, за да може безопасността и сигурността на жителите на Газа да бъде гарантирана".



"Съветът за мир ще бъде най-важната международна организация в историята", допълни Тръмп.

САЩ обявиха в средата на миналия месец началото на втората фаза от плана на Тръмп за прекратяването на войната в ивицата Газа. Тя предвижда постепенното изтегляне на израелските сили от анклава, разоръжаването на "Хамас" и разполагането на международни мироопазващи сили.

Израелската армия все още контролира повече от половината територии на ивицата, докато групировката "Хамас" категорично отказва да сложи оръжие и да приеме условията на Израел.



