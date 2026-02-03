Проектът "Трезор"! Тръмп прави нещо невиждано

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи проект на стойност почти 12 милиарда долара за създаване на стратегически резерв от критично важни полезни изкопаеми. Това съобщи вестник "Ню Йорк Таймс".

"През изминалата година моята администрация предприе безпрецедентни мерки, за да гарантира, че САЩ разполагат с всички необходими ни критично важни минерали и редкоземни метали", заяви Тръмп.

Според него финансирането на проекта включва 1,67 млрд. долара частни средства и заем от 10 млрд. долара от Експортно-импортната банка на САЩ. Съветът на директорите на банката одобри заема в понеделник.

Проектът "Трезор" предвижда закупуване и съхранение на редкоземни метали за американските производители, уточни вестникът.

Президентът на САЩ представи това като поредна стъпка на Вашингтон за развитие на собствена верига за доставки на фона на ограниченията на Китай върху износа на магнити, което доведе до недостиг на такива за автомобили, роботи, полупроводници, дронове и други продукти.

Структурата на обезпечението на заема все още не е обявена, но според Тръмп той очаква, че "американските данъкоплатци ще получат печалба от лихвите по заема".

Според източник на "Ню Йорк Таймс, сред компаниите, участващи в проекта, са General Motors, Stellantis, Boeing и Google.

Според публикацията, проектът има за цел да защити компаниите от колебанията в цените на редкоземните елементи, като им позволи да поемат ангажименти за покупки и да имат достъп до запаси, без да се налага да ги съхраняват самостоятелно.

