Volens – nolens. Леден душ за туристите в Рим

Volens – nolens. Рим се върна към древната римска мъдрост - Щеш-нещеш, като сложи такса на една от най- големите атракции и емблема на влюбените..

Туристите, които искат да се доближат до известния фонтан Треви в Рим и да хвърлят монета в него като сувенир, сега ще трябва да платят такса от €2.

Това са мерки за намаляване на броя на туристите близо до фонтана и за събиране на допълнителни средства за неговата поддръжка, пише Reuters.

Таксата ще се заплаща ежедневно от девет сутринта до девет вечерта.

Правилото ще важи само за туристи.

Таксата също няма да се плаща от деца под шест години, хора с увреждания и техните спътници.

Проходът към площада до Треви ще остане публично достъпен: таксата ще се прилага само за тези, които желаят да се приближат до самия фонтан.

Фонтанът Треви е построен в средата на XVIII век. Това е една от най-популярните атракции в Рим.

През 2025 г. Треви беше посетен от около 10 милиона туристи.

