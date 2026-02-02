Българка с откритие срещу рака

Българка откри препарат, който спира развитието на раковите образувания и регресира метастазите в различни органи. Доц. д-р Здравка Медарова е една от най-значимите фигури в съвременната РНК медицина.

Уникалното в създадения от нея медикамент е, че открива конкретния тумор, но заедно с това и разсейките, което пренаписва битката с коварната болест. Обнадеждаващите резултати вече са потвърдени в предклиничните изследвания при животни. Лекарството е приложено и върху 16 пациенти.

Доц. д-р Здравка Медарова е научен директор на биофармацевтична компания TransCode Therapeutics.

"Не виждаме свидетелства за смаляване на туморите, но те спират да растат и при 44% от тези пациенти просто спряхме развитието на рака, със 7 месеца или повече. Обикновено човек, който се включва в такова изследване това е последна линия на терапия. И това че имаме хора, които продължават 7 месеца и повече е много силен знак. Трима от тях продължават да са на лечение, един от тях, който най-дълго е бил част от това изследване, 13 месеца продължава да се лекува и туморът не расте. Засега това е резултатът. Не смаляваме туморите, но това не ни плаши, защото когато един тумор спре да метастазира и расте можем да го лекуваме с традиционни методи. Мечтата ни е да увеличим процента на хората с тумори, които могат да се оперират, които в действителност ще извлекат полза от тази процедура, защото вече имаме лекарство, което адресира заболяването. Невидимите клетки, които са навсякъде в тялото, които не можем да ги изрежем, да ги убием с радиация, защото не знаем къде са, но които ще продължават да пораждат нов рак", разказва доц. Медарова по bTV.

Пътят до върха в РНК онкологията започва от едно хрумване, по време на лекция по генетика в университета, и кръглите червеи, които се оказва, че ако ги отглеждаш и дори къпеш в разтвор с двойноверижна РНК, те много лесно я усвояват, а с това и ефектът, който носи – да заглушава счупените гени, които причиняват рак.

Следващите десетилетия са посветени на тази идея. Първо се появяват наночастиците, които веднъж влезли в кръвта, конкретно стигат до раковите клетки. Да сложиш на наночастицата - двигател, РНК опашка, която директно да елиминира и обезсили вредната РНК, която туморната клетка произвежда – този пробив изстрелва екипа на доц. Медарова на върха на РНК медицината.

След първата фаза с първите 16 пациенти, до няколко месеца започва и втората фаза. Тествани са 4 различни дози, които биват увеличавани, за да видят учените коя доза е токсична при тези хора. Така достигат до най-високата, но се оказва, че няма токсичност, не е опасна за пациентите.

Понеже всичко се основава на код - е много лесно да се създаде лекарство срещу него. И поради тази причина в момента ние можем да лекуваме само 20% от гените, които знаем, че причиняват рак. Останалите 80% ние знаем, че причиняват рак, но не можем да направим лекарство срещу тях. РНК ще реши този въпрос поради кодовата природа на механизма им. И тогава в един момент се надяваме да можем да включваме и изключваме гени като пиано, да играем със съдбата на човешката клетка, за да може по един рационален начин да лекуваме рака, казва доц. Медарова.

Клиничното изпитване навлиза във втора фаза и ще продължи до 2028 г. Ако покаже добри резултати при пациенти ще лекарството ще бъде одобрена от Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ или да се изпита в 3 фаза.

Пресметнали сме, че ако всичко върви добре 2032-2031 ва година ще може да се продава и да се използва от пациенти. Много лечения се измислят и в началото са успешни, а след това пропадат и затова не искам да се изпълвам или другите да изпълвам с надежда, а след това да бъдат разочаровани ако не проработи. Засега всичко работи, надявам се един ден да помогнем на хората. Баща ми почина от рак. Видях го и последните му думи бяха - бори се да не се случва на други, това, което се случи на мен. Това си го спомням всеки ден, това е целта, завършва разказа си доц. Здравка Медарова.

Здравка Медарова има впечатляваща научна биография. Докторската степен по генетика в Университета на Ню Хемпшир се уплътнява в специализация в една от най-добрите болници в света на Масечузетс. Доцент в Harvard Medical School, Здравка Медарова има редица международни награди и отличия в САЩ и Япония, думата ѝ се цени в десетки конкурси и научни организации и това е само първата страница от впечатляващите 17 страници биография, достойна за учен от световна величина по Харвардските стандарти.

