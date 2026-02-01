"Промяната" замръзна от страх, Радев й отне съня

Трите партии от "Продължаваме промяната" - ПП, ДБ и ДСБ буквално замръзнаха от страх при появата на Румен Радев на политическия терен. В лицето на гражданина Румен Радев имаме много сериозен конкурент, бих казал нещо повече дори - политически съперници сме, призна председателят на ДСБ Атанас Атанасов в предаването "120 минути" по бТВ.

По думите му ДСБ няма да си сътрудничи с петия президент на България.

"Като председател на партията, която представлявам, и колегите, понеже задълбочено обсъждаме политическата обстановка и какво ще се случва на изборите и след изборите, ние не намираме никакви основания за сътрудничество с Радев и с това, което ще се строи след него, защото той и до ден днешен отказва да обясни с кои хора, как ще се явява на изборите, но доста ясно се вижда неговата ориентация", коментира Атанасов.

В този контекст той защити и искането си за импийчмънт на Радев от 2023 година, свързано с отказа за изпълнение на решение на парламента за военна помощ за Украйна. По думите му това е било "драстично нарушение на Конституцията", макар инициативата да не е получила подкрепа от останалите политически сили.

Атанасов посочи, че е слушал внимателно интервюто на Румен Радев пред обществената телевизия.

"Радев говори за борба с олигархията, за борба с неравенствата. Да, неравенства са сериозен проблем в България, но те са продукт на олигархията. Тук искам да питам с коя олигархия ще си бори Румен Радев?", заяви лидерът на ДСБ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com