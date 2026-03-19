Парламентът прие закон и осигури 437 млн. евро по ПВУ

Парламентът окончателно прие на второ четене закона за лобизма, който ще действа под името Закон за прозрачност при представителство на интереси. Решението беше подкрепено от широко мнозинство - ГЕРБ, ПП-ДБ, ИТН и левицата, а значението му излиза далеч извън рамките на законодателната техника. От приемането на текста пряко зависи отпускането на 437 млн. евро от ЕС по Плана за възстановяване и устойчивост.

Закон с висока цена и дълго чакане

Още в началото на дебата от ГЕРБ подчертаха финансовия залог. Георги Кръстев припомни именно сумата от 437 млн. евро и изрази благодарност към бившия правосъден министър Георги Георгиев (на снимката горе), под чието ръководство е изготвен проектът.

Самият Георгиев отбеляза, че става дума за дълго отлагана реформа. По думите му в продължение на 20 години българският законодател е правил опити да уреди тази сфера, като досега са внесени пет проекта, но нито един не е стигнал дори до първо четене. Сега, според него, страната изпълнява ангажимент, поет преди четири години.

Той даде и конкретен пример за значението на средствата: „Сумата, която ще се получи безвъзмездно, е равностойна на ремонтите и разходите на 80 дома за възрастни хора.“

Защо „лобизъм“ отпадна от името

Един от ключовите детайли е самото наименование на закона. Терминът „лобизъм“ е избегнат, тъй като според вносителите носи негативен оттенък в общественото пространство. Затова текстът е приет под формулировката „прозрачност при представителство на интереси“, с акцент върху регулацията, а не върху стигмата.

Какво въвежда новият закон

Новият нормативен акт цели да осигури прозрачност в контактите между представители на интереси и публичната власт, както и равнопоставен достъп на всички заинтересовани страни - както физически, така и юридически лица.

Законът предвижда също по-широка представителност при изработването на нормативни и стратегически актове. Всяка институция ще трябва да регламентира реда за провеждане на лични срещи с представители на интереси и да публикува тази информация на интернет страницата си.

Подкрепа, но и предупреждения

От ПП-ДБ Атанас Славов също определи приемането на закона като важна стъпка, но подчерта, че текстовете са претърпели съществени редакции между двете четения, в които ключова роля са имали правната комисия и Надежда Йорданова.

Славов обаче предупреди за потенциален риск. Според него значителна част от регистрираните лица ще бъдат организации с нестопанска цел, докато адвокатите и работодателските организации остават извън обхвата на регистрацията. По думите му дебатът не трябва да приключва с този закон и са необходими допълнителни подобрения.

