Земеделският министър с важно разкритие за цените преди и след еврото

Министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че рязкото поскъпване на храните в България е започнало още преди въвеждането на еврото и обвини големите търговски вериги, че години наред са работили без реален контрол. Той защити подготвените от "Прогресивна България" законопроекти срещу високите цени и предупреди, че кабинетът ще удължи действието на закона за еврото с още една година, за да не се допусне ново безконтролно увеличение след 8 август 2026 година.

По думите на министъра в интервю за бТВ доклад на Комисията за защита на конкуренцията е показал надценки от близо 90% при плодове, зеленчуци и млечни продукти. Според него част от търговците са започнали превантивно да вдигат цените още преди въвеждането на санкциите през август 2025 година.

"Веригите прекалиха"

Абровски заяви, че високите цени вече се усещат от всички български граждани и подчерта, че дори той самият усеща натиска върху семейния бюджет. "Ще ме прощават търговските вериги, ама наистина прекалиха", каза министърът.

Според него новият законопроект е внесен още през първата седмица работа на парламента и целта му е да ограничи спекулативното поскъпване на храните. Той призна, че част от бизнеса е реагирал остро, но обясни това основно с неразбиране на текстовете.

Скокът започнал преди еврото

Министърът подчерта, че според анализа на КЗК огромните надценки не са резултат от самото въвеждане на еврото, а са започнали много по-рано. "Докладът на КЗК от 117 страници показва близо 90% надценка. Това стана преди въвеждането на еврото - цените бяха изпуснати много по-рано", заяви Абровски.

По думите му още преди старта на санкциите през август 2025 година част от търговците са започнали превантивно да увеличават цените. "Който и както можеше, превантивно вдигна цените", каза министърът.

Радев проведи спешна среща с бизнеса

Според Абровски напрежението около новите текстове е наложило премиерът Румен Радев да проведе близо двучасова среща с представители на бизнеса. Управляващите са дали и още една седмица за консултации по законопроекта.

Министърът обясни, че голяма част от страховете идват от погрешно тълкуване на текстовете. "Много хора прочетоха закона по диагонал. Когато им се обясни какво реално стои зад разпоредбите, доста от тях се успокоиха", коментира той.

Държавата удължава закона за еврото

Абровски обяви, че кабинетът ще удължи действието на закона за еврото с още една година. По думите му това е гаранция, че и след 8 август 2026 година няма да се стигне до безконтролни скокове на цените.

Министърът подчерта, че държавата няма намерение да допуска нова вълна от спекула след окончателното въвеждане на еврото.

"Тирания" над българските производители

Абровски отправи остри обвинения и към отношенията между големите търговски вериги и българските производители. Според него в сектора цари "тирания", а надценките често се използват за изкривяване на пазара в полза на вносни продукти.

Той даде пример с български кашкавал и вносна гауда, при които според него веригите поставят различни надценки, за да насочват потребителите към определени стоки. "Нашият закон предвижда да няма разлика в надценката над 10% при еднакви типове продукти", обясни министърът.

Според него именно това ще ограничи практиките, които ощетяват българските производители и изкривяват конкуренцията на пазара.

