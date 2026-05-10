Пазарите се обърнаха - зеленчуците поевтиняват, плодовете летят нагоре

Цените на храните на едро в България продължават да се движат в различни посоки, като тази седмица поевтиняването при част от зеленчуците е съпроводено със сериозно поскъпване на плодовете и някои основни продукти. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показват лек спад на общия индекс на тържищните цени, но при отделните стоки се наблюдават значителни разлики. Най-голямо поевтиняване има при лука, докато морковите, краставиците и ябълките бележат сериозен ръст.

Лукът поевтинява най-силно, но краставиците скачат рязко

При зеленчуците най-голям спад има при зрелия лук кромид, който поевтинява с близо 10 процента и вече се търгува по 0,48 евро за килограм.

Надолу вървят още зелените чушки, доматите, зелето, червените чушки и тиквичките. Картофите също остават сред по-евтините продукти на борсите.

На обратния полюс са морковите, които скачат с над 23 процента и достигат 0,80 евро за килограм. Сериозно поскъпване има и при краставиците - със 17,46 процента до 1,80 евро за килограм. Нагоре върви и цената на зелената салата.

Плодовете продължават да поскъпват

При плодовете тенденцията остава предимно възходяща. Най-сериозен ръст има при ябълките, които поскъпват с близо 5 процента и вече се продават по 1,33 евро за килограм.

По-високи са и цените на лимоните и бананите. Единственото поевтиняване е при портокалите, които падат с малко над 4 процента.

Така плодовете постепенно затвърждават тенденцията да бъдат сред най-бързо поскъпващите хранителни групи през последните седмици.

Млечните продукти и маслото също вървят нагоре

Цената на кравето сирене се покачва с малко над 1 процент и достига 6,08 евро за килограм. Кашкавалът тип „Витоша“ също поскъпва и вече се търгува по 9,75 евро за килограм.

Кравето масло продължава да върви нагоре и пакетче от 125 грама вече струва 1,43 евро на едро.

При млякото има лек спад - киселото мляко поевтинява с 1,45 процента, а прясното мляко остава почти без промяна.

Оризът поскъпва най-силно сред основните храни

Сред трайните хранителни продукти най-сериозен ръст има при ориза, чиято цена скача с над 5 процента до 1,60 евро за килограм.

По-скъпи стават още брашното, зрелият фасул, лещата и захарта. Минимален спад има единствено при олиото.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,2 процента, а яйцата размер М също леко намаляват цената си на едро.

