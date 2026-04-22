„Магазин за хората“ разширява мрежата - нови десетки обекти в страната

„Магазин за хората“ обяви разширяване на дейността си чрез 40 нови локации след приключването на пилотния етап на проекта. Компанията преминава към следваща фаза, след като е тествала на практика приложимостта на модела и е отчела положителни резултати. От дружеството посочват, че интересът от страна на клиентите е бил силен, а оценките за качеството и цените на продуктите - високи. Данните показват и сериозен ръст при партньорите.

Според информация от пресцентъра партньорските магазини отчитат увеличение на оборотите между 15-20% и 70-80%. При доставчиците ръстът е още по-осезаем - обемите са се увеличили от 2 до 3 пъти спрямо предходни периоди в същите обекти.

Въпреки че финансовият резултат остава отрицателен заради инвестиционния етап, от дружеството подчертават, че показателите са в рамките на планираното. Първото тримесечие е приключило съобразно бизнес програмата, одобрена през октомври 2025 г. от министъра на земеделието и храните.

Компанията поддържа ценова политика, която позволява продуктите да се продават средно с 25-30% под стандартните непромоционални цени в големите търговски вериги. В същото време цените остават съпоставими с промоционалните предложения на пазара.

В края на март са открити шест нови точки в Пловдивска област, а към момента започва поетапна доставка на стоки в нови обекти в областите Пазарджик и Хасково. Очакванията са до началото на май 2026 г. мрежата да надхвърли 110 търговски точки и да осигури достъп до по-достъпни стоки за над 170 000 души в повече от 90 населени места.

Започнали работа през март в Пловдивска област: с. Стряма, с. Паничери, с. Патриарх Евтимово, с. Старосел, с. Златовръх, с. Конуш

В процес на откриване до края на април:

Област Пазарджик:

гр. Брацигово

с. Черногорово

с. Исперихово

с. Света Петка

с. Добровница

с. Паталеница

с. Мокрище

с. Оборище

с. Лесичово

с. Семчиново

с. Малко Конаре

с. Алеко Константиново

гр. Батак

с. Дороково

с. Розово

с. Драгиново

гр. Ракитово

с. Костандово

с. Мененкьово

с. Драгор

гр. Белово

с. Огняново

Област Пловдив:

с. Ръжево Конаре, гр. Брезово, с. Козаново, с. Дълго поле, с. Устина

Област Хасково:

гр. Симеоновград

с. Подкрепа, с. Сусам

с. Бисер

с. Стамболийски

гр. Димитровград

гр. Хасково

От дружеството допълват, че вече работят по изграждане на собствена логистична мрежа. Решението е взето след анализ на пазара и повишените разходи за транспорт, свързани с нестабилността при доставките на горива.

Очаква се новата логистична структура да ускори разширяването и да позволи достигане на около 500 търговски обекта в рамките на 2026 г.

