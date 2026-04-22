Общество

„Магазин за хората“ разширява мрежата - нови десетки обекти в страната

Пилотният етап отчита силен интерес, предстои достигане на над 110 точки

Снимка: БТА
22 апр 26 | 9:23
218
Иван Ангелов

„Магазин за хората“ обяви разширяване на дейността си чрез 40 нови локации след приключването на пилотния етап на проекта. Компанията преминава към следваща фаза, след като е тествала на практика приложимостта на модела и е отчела положителни резултати. От дружеството посочват, че интересът от страна на клиентите е бил силен, а оценките за качеството и цените на продуктите - високи. Данните показват и сериозен ръст при партньорите.

Според информация от пресцентъра партньорските магазини отчитат увеличение на оборотите между 15-20% и 70-80%. При доставчиците ръстът е още по-осезаем - обемите са се увеличили от 2 до 3 пъти спрямо предходни периоди в същите обекти.

Въпреки че финансовият резултат остава отрицателен заради инвестиционния етап, от дружеството подчертават, че показателите са в рамките на планираното. Първото тримесечие е приключило съобразно бизнес програмата, одобрена през октомври 2025 г. от министъра на земеделието и храните.

Компанията поддържа ценова политика, която позволява продуктите да се продават средно с 25-30% под стандартните непромоционални цени в големите търговски вериги. В същото време цените остават съпоставими с промоционалните предложения на пазара.

В края на март са открити шест нови точки в Пловдивска област, а към момента започва поетапна доставка на стоки в нови обекти в областите Пазарджик и Хасково. Очакванията са до началото на май 2026 г. мрежата да надхвърли 110 търговски точки и да осигури достъп до по-достъпни стоки за над 170 000 души в повече от 90 населени места.

Започнали работа през март в Пловдивска област: с. Стряма, с. Паничери, с. Патриарх Евтимово, с. Старосел, с. Златовръх, с. Конуш

В процес на откриване до края на април:

Област Пазарджик:

  • гр. Брацигово

  • с. Черногорово

  • с. Исперихово

  • с. Света Петка

  • с. Добровница

  • с. Паталеница

  • с. Мокрище

  • с. Оборище

  • с. Лесичово

  • с. Семчиново

  • с. Малко Конаре

  • с. Алеко Константиново

  • гр. Батак

  • с. Дороково

  • с. Розово

  • с. Драгиново

  • гр. Ракитово

  • с. Костандово

  • с. Мененкьово

  • с. Драгор

  • гр. Белово

  • с. Огняново

Област Пловдив:

  • с. Ръжево Конаре, гр. Брезово, с. Козаново, с. Дълго поле, с. Устина

Област Хасково:

  • гр. Симеоновград

  • с. Подкрепа, с. Сусам

  • с. Бисер

  • с. Стамболийски

  •  гр. Димитровград

  •  гр. Хасково

От дружеството допълват, че вече работят по изграждане на собствена логистична мрежа. Решението е взето след анализ на пазара и повишените разходи за транспорт, свързани с нестабилността при доставките на горива.

Очаква се новата логистична структура да ускори разширяването и да позволи достигане на около 500 търговски обекта в рамките на 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Още от Общество
Коментирай