ДАНС хвана следите на украинеца зад незаконния град край Варна

Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) вече има информация къде се намира Олег Невзоров - управителят на корпорацията КУБ, свързвана с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна. Това стана ясно след закрито заседание на Комисията за контрол на службите, на което беше изслушан председателят на агенцията.

Случаят беше определен не като пряка заплаха за националната сигурност, а като сериозна червена лампа за пробив в институционалния контрол. Председателят на комисията в НС Румен Миланов заяви, че прокуратурата трябва да провери кои служби, институции, общини и структури на Министерството на земеделието и храните са си свършили работата и кои са допуснали мащабното незаконно застрояване.

Заседанието остана закрито за медиите заради чувствителната информация в доклада на ДАНС. Според Миланов службите вече разполагат с данни за местонахождението на инвеститора зад така наречения незаконен град. Той не изключи възможността разследването да доведе и до арести.

„Някои служби не са си свършили работата. Този въпрос ще се изследва комплексно - кои са службите, които не са си или са си свършили работата. И Министерството на земеделието и храните, и общини. Прокуратурата трябва да изследва тези фактори“, посочи Румен Миланов.

Случаят, който освети цял незаконен град

Скандалът избухна след съвместна акция на полицията и Община Варна в местността „Баба Алино“, близо до курортния комплекс „Чайка“ и природен парк „Златни пясъци“. При проверките бяха установени над 100 незаконни сгради, изградена инфраструктура, трафопостове и цели улици върху терен от около 100 декара, съобщи Vesti.bg.

Кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че общината ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство. По думите му става дума за мащабна схема, развивана заради бездействието на редица институции, а не за отделни случайни нарушения.

От „Баба Алино“ към въпроса кой е пазил строежите

Около комплекса вече се очертават няколко ключови въпроса - как е било възможно подобно застрояване да се разрасне без ефективна реакция, кои институции са имали задължение да спрат процеса и дали някой е осигурявал чадър над проекта. Именно това обяснява защо случаят стигна до Комисията за контрол на службите и защо в него вече се търси не само строително нарушение, а цяла верига от институционални пропуски.

Корпорация КУБ публично отрича незаконно строителство и твърди, че имотите в „Баба Алино“ имат административна и документална история. В позиция до медиите компанията заяви, че всички документи за имотите ще бъдат предоставени по законовия ред, а по-рано насрочена пресконференция беше отменена с мотива за оказван политически натиск.

Невзоров излезе в центъра на скандала

Името на Олег Невзоров излезе на преден план като човекът, свързван с корпорация КУБ и проекта край Варна. В публична позиция той заяви, че Варна е негов „втори дом“ от март 2022 г. и отрече твърденията за незаконност на дейността си, като заяви, че компанията му работи в България законно.

В същото време около Невзоров се появиха и други твърдения, включително че вероятно е напуснал страната преди да бъде разпитан във връзка със строителството край Варна. Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев коментира пред бТВ, че собственикът на фирмата изпълнител на незаконния град вероятно е напуснал България.

Пробивът вече се търси по институциите

Изводът след изслушването на ДАНС е, че проблемът в „Баба Алино“ вече не е само в конкретните постройки. Случаят поставя въпроса как администрация, контролни органи, местна власт и специализирани служби са допуснали да се появи цяла незаконна зона с инфраструктура, улици и десетки сгради.

Думите на Румен Миланов показват, че парламентарната комисия ще търси отговорност по цялата институционална верига. Ако прокуратурата установи, че незаконното строителство е било прикривано, търпяно или подпомагано от длъжностни лица, скандалът може да излезе далеч извън рамките на строителен казус и да се превърне в разследване за системен провал на държавния контрол край Варна.

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